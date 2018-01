1. Qual seu objetivo?

Há opções a partir de duas semanas (segundo Tutty Bicalho, da CVC, o equivalente em termos de carga horária a um semestre de curso no Brasil). Mas, para aproveitar melhor o investimento – e o destino –, pense num tempo mínimo de quatro semanas. “Você tem a oportunidade de viver ali como se fosse um morador. Esse ganho que a pessoa tem é exponencial”, diz Tutty. Vale dizer também que quanto maior a duração do programa de intercâmbio, mais barato ficará o valor por semana.

Decida também suas prioridades. Do que você não abre mão: do destino? De um quarto só para você? Ou de ter o menor custo possível? Com isso em mente, fica mais fácil fazer eventuais ajustes no programa para que ele não apenas caiba no seu orçamento, mas também nas suas expectativas.

Se para você a infraestrutura da escola é fundamental, fique atento. Muitas agências trabalham com três tipos: budget (mais baratas e simples), smart (intermediárias, geralmente com bom custo-benefício) e premium (melhores do segmento).