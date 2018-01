10 aplicativos para viajar com seu pet

“A minha (filha) pequena queria um canil, queria pegar todos os cachorros na rua e trazer para casa.” É assim que Renata Sotto Blanco justifica a decisão de se tornar anfitriã do Dog Hero, aplicativo para celular e tablet que ajuda a encontrar cuidadores para bichos de estimação que, por qualquer motivo, não podem viajar com seus donos. Paga-se por isso – em troca, há a chance de encontrar gente como Renata, com uma família toda interessada em cuidar bem do animal.

São cada vez mais numerosos os aplicativos que ajudam viajantes a garantir o bem estar de seus pets. Hospedagem, saúde, passeios e até encontros para os bichos – à la Tinder – estão à distância de alguns toques na tela. A seguir, selecionamos as melhores opções, todas gratuitas.

HOSPEDAGEM

Hotéis para bichos fazem exigências: vacinas, castração. Já aplicativos como Dog Hero e Pet Hub permitem que o viajante negocie as condições da hospedagem diretamente com o cuidador – pessoas “interessadas em receber os animais e ganhar uma renda extra”, definem os sócios do Dog Hero, Eduardo Baer e Fernando Gadotti.

Os dois apps são fáceis de usar. Basta preencher um perfil (seu e dos pets) e indicar preferências como localização, tipo de residência e contato ou não com outros animais. A lista de anfitriões aparece e há a opção de conversar online e pessoalmente. “Se você quer um apartamento de um quarto para o seu chihuahua, você pode conseguir isso por R$ 25”, diz Sérgio Hernandes, do Pet Hub. “Já uma chácara de 4 hectares para o seu greyhound, com um treinador de animais na equipe, custa R$ 120.”

As diárias médias são de R$ 50 e costumam incluir passeios e higiene. Por enquanto, os dois aplicativos funcionam apenas no Brasil. Para iPhone e Android.

PASSEIOS

Sabe quando o bicho marca território? O Doggy Datez (para iPhone e Android) lembra essa situação até na logomarca, um hidrante, objeto que cães costumam “batizar” durante seus passeios. A ideia do aplicativo é promover encontros entre cachorros e seus donos com outros cães e donos na caminhada, em qualquer lugar do mundo. Num raio de 200 metros, ele mostra quem está circulando por ali e “marcou território”. Como nos apps de paquera entre humanos, há a possibilidade de selecionar futuros amigos por sexo (do dono e do cão), idade e raça.

Já o Dogfriendly.com tem lista de lugares que aceitam a presença dos pets e mais que isso, são interessantes para os bichos. Há resorts, praias, parques e restaurantes. Apesar da aparência não muito limpa e de ser todo em inglês, funciona e tem muito conteúdo. Para iPhone e Android.

IMAGEM

Tem alguém que cuide do bichinho em casa enquanto você viaja? Para quem tem iPhone ou iPad, o aplicativo iCam Pro transmite em tempo real imagens do animal por meio de webcams (de qualquer marca). O software iCamSourcePro conecta as câmeras com o celular ou tablet, mediante uma assinatura vitalícia de US$ 9,99.

Se o animal vai junto na viagem, dá para aumentar a diversão: a brincadeira passa a ser registrar os momentos. O Barkcam funciona como um Instagram com mais recursos: o clique emite “vozes” de pato, cão, gato e vaca; na edição, animações e memes incrementam a imagem. Para iPhone e Android. Para gatos, o Snapcat mostra uma bola vermelha que passeia pela tela e captura a atenção do bicho, em uma sequência de fotos para compartilhar. Só para Android.

SAÚDE

Mesmo que você tenha a maleta de medicamentos do pet à mão durante a viagem, ninguém está livre de imprevistos. Nem ele. Disponível para Android, o Pet First Aid tem contatos dos veterinários mais próximos, para os quais você pode ligar via Skype direto do aplicativo. E ainda dicas de saúde e de como transportar o animal.

No Brasil, o centro veterinário Bulário Pet Care criou um aplicativo para consulta que descreve medicamentos e diagnósticos, oferece textos sobre gestação, fraturas, alimentação e outros temas. Disponível para iPhone e Android.

Na mesma linha, o Vet Smart (Android e iOS), direcionado a cães, gatos, bovinos e equinos, é usado também por médicos e estudantes e, por isso, tem descrições detalhadas dos medicamentos, vacinas, suplementos, higiene e beleza. Há calculadora para ajudar a calcular dosagens.