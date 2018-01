10 dias na Copa da Rússia, só pela farra

Nunca viajei para lugar nenhum, mas tenho vontade de ir para a Copa da Rússia, sem ingresso, só pela diversão. Penso em assistir aos jogos do Brasil nos bares com a torcida, e gastar o mínimo possível com hospedagem e deslocamento. Que dicas você me dá? (Mauricio, São Paulo).

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar de a Rússia não ser um destino recomendado para alguém começar suas viagens internacionais de maneira independente – muitos viajantes experientes acabam recorrendo a tours guiados para viajar pelo país –, o seu plano soa divertido.

Na Copa da Alemanha de 2006 a sua ideia era facilmente factível. As ferrovias alemãs tinham um passe muito barato (cerca de 70 euros) que dava direito a viagens ilimitadas de trem, incluindo o transporte público nas cidades-sede. Muito antes do Airbnb, o país também lançou uma rede de hospedagem em quartos e sofás vagos de casas alemãs, tudo reservável pela internet.

Na Rússia, se houver alguma facilidade de transporte, é provável que seja restrita a viagens entre cidades-sede, para torcedores com ingresso para um jogo específico. É o que já foi anunciado para a Copa das Confederações: os torcedores com ingresso terão direito a trem gratuito de uma cidade-sede a outra (veja em transport2018.com).

O sorteio dos grupos está marcado para o dia 1.º de dezembro. Só então você saberá a que cidades precisará viajar. Até lá, dá para estudar os itinerários possíveis do Brasil na primeira fase. Se for o cabeça de chave do grupo B, o Brasil vai jogar em Sochi, Moscou (24h de trem de Sochi) e Saransk (13 horas de trem de Moscou). Se for cabeça de chave do grupo C, o Brasil vai jogar em Kazan, Ekaterinburgo (12 horas de trem de Kazan) e Moscou (24 horas de trem de Ekaterinburgo). A página em inglês da Copa 2018 na Wikipedia traz a tabela completa ( bit.ly/wikicopa). Pesquise horários de trem na página em inglês das ferrovias russas ( bit.ly/tremrussia).

Será muito difícil conseguir hospedagem econômica nas cidades-sede, sobretudo em dias de jogos. Você pode tentar alugar quartos pelo Airbnb e também programar viagens noturnas, aproveitando que as viagens de trem são longas e todos os compartimentos têm camas – incluindo a terceira classe, ‘platzcart’ (que, para o seu objetivo, será a mais divertida).

As passagens de trem são vendidas a partir de 45 a 60 dias de antecedência, mas agências online como realrussia.co.uk aceitam encomendas (cobrando 25% de comissão). As companhias aéreas só abrem as vendas de passagens com 11 meses de antecedência.