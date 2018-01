10 roteiros para você navegar pelo mundo

Cada vez mais as companhias investem na venda de roteiros internacionais para brasileiros, com diferentes perfis e durações. Veja a seguir dez pacotes internacionais - com o menor preço por pessoa em cabine dupla (pesquisado em agosto).

Norte da Europa. O cruzeiro de sete noites a bordo do Costa Fortuna parte de Copenhague e retorna à capital da Dinamarca. Segue para as cidades norueguesas de Geiranger, Skjolden, Stavanger e Oslo, além de Warnemunde, na Alemanha. Na rota, é possível avistar fiordes. Custa R$ 1.512,17 - partida em 1º de setembro. Informações: costacruzeiros.com.br.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mediterrâneo. O MSC Splendida sai de Gênova, na Itália, em 16 de novembro para um roteiro de sete noites. O itinerário inclui Marselha (França), Barcelona (Espanha), La Goulette (Tunísia) e Palermo (Sicília, Itália). Sai por US$ 749 em cabine externa com varanda, com o segundo hóspede grátis. Informações: msccruzeiros.com.br.

Turquia e Grécia. A rota de dez noites vai de Istambul a Roma. No Seven Seas Mariner, da Regent Seven Seas Cruises, sai a US$ 5.579 (saída em 7 de outubro) na Qualitours. O roteiro inclui vinho e gastronomia e para em Dikili e Ephesus (Turquia), Mykonos e Santorini (Grécia), Valleta (Malta) e Trapani, Taormina e Sorrento (Itália). Informações: qualitours.com.br.

Espanha e Itália. O roteiro de 12 noites custa US$ 1.382 no Riviera, da Oceania Cruises (representada pela Firstar). Partindo de Lisboa em 29 de setembro, vai até Monte Carlo. Visita Cádiz, Málaga, Terragona, Gibraltar, Livorno, Civitavecchia e Marselha. Inclui degustação de vinho e aula de culinária. Informações: firstar.tur.br.

África. O cruzeiro gastronômico de 18 noites no Silver Wind sai por US$ 5.450. Parte de Las Palmas, nas Ilhas Canárias (Espanha) em 3 de dezembro, em direção à África. Passa por Porto Novo, Praia, Dakar, Takorodi (Gana); Walvis Bay (Namíbia); e Luderitz (Namíbia) e chega à Cidade do Cabo (África do Sul). Informações: silversea.com.

Nova Zelândia. Treze noites no Dawn Princess, da Princess Cruises, saem por US$ 1.274 (saída em 20 de outubro). O roteiro tem Melbourne, na Austrália, como porto de saída e chegada e é focado na Nova Zelândia. Inclui Auckland, Tauranga, Napier, Wellington, Akaroa, Dunedin e Fiordland. Informações: princesscruises.com.br.

Havaí. Quinze noites no Celebrity Century, da Celebrity Cruises, rumo ao Havaí custam R$ 2.355 na Nascimento. A saída e chegada ocorrem em San Diego (Estados Unidos). Passa por Honolulu, Lahaina, Kailua Kona, Mount Kilauea e Hilo. Partida em 7 de outubro. Informações: nascimento.com.br.

Estados Unidos e Canadá. Sete noites a bordo do Norwegian Gem, da Norwegian Cruise Line, custam US$ 524, na Agaxtur. A saída e chegada ocorrem em Nova York, e a embarcação segue para Halifax, St. John's e Baía de Fundy (Canadá) e Bar Harbor, Boston e New Port (Estados Unidos). Saídas de 14 de setembro a 11 de outubro. Informações: agaxtur.com.br.

Jamaica e México. Partindo em 16 de fevereiro de Galveston (Texas), o cruzeiro no Navigator of the Seas, da Royal, segue rumo ao Caribe, Com sete noites, custa R$ 1.100. Visita Falmouth, na Jamaica, George Town, nas Ilhas Cayman, e Cozumel, no México. Informações: royalcaribbean.com.br.

Caribe. Sete noites no Horizon, da Pullmantur, navegando pelo Caribe saem por R$ 1.151. O roteiro sai e volta a La Romana, na República Dominicana, e inclui Ilha de Santa Lúcia, Barbados, Martinica, Basseterre e Tortola. Há partidas entre 30 de novembro e 12 de abril. Informações: pullmantur.com.br.