12 dias em Portugal, com Algarve e Fátima

Francisca, São Paulo

Resistam à tentação de chegar e já alugar o carro para viajar. Mesmo o Algarve estando logo ali (a umas 3 horas de viagem desde Lisboa), depois de um voo transatlântico não estamos nas melhores condições para pegar a estrada. Passem as três primeiras noites em Lisboa. Tirem o resto do dia da chegada para passear no Castelo de São Jorge e nos bairros de Alfama, Baixa e Chiado; no dia seguinte, explorem as atrações de Belém. No terceiro dia já podem alugar o carro e passar o dia em Sintra, voltando por Cascais. Uma dica esperta de hospedagem em Lisboa são os Design Chiado Flats, que ficam no alto do elevador Santa Justa e fazem parte de um projeto de restauração da área do grande arquiteto português Siza Vieira.

No Algarve, as cidadezinhas mais encantadoras são Lagos, no oeste, e Tavira, já próxima da fronteira espanhola. A melhor coleção de praias, no entanto, talvez esteja em Carvoeiro, a 40 km de Lagos – com destaque para a Praia do Carvalho, que sintetiza as qualidades das praias algarvias: pequenina, de mar cristalino e cercada por falésias. Em quatro dias dá para zanzar por toda a costa, combinando praia com visitas a lugares históricos como a Fortaleza de Sagres e o Castelo de Silves. Uma boa base é a pousada Castelo Guest House, em Carvoeiro, com linda vista para a falésia da praia do centro.

Já que estamos no Sul, eu complementaria o roteiro com alguns dias no Alentejo. De Carvoeiro a Évora são 225 km, pela estada E802. Passem duas noites por lá – no segundo dia, deem um pulinho a Arraiolos e a Monsaraz (pertinho do centro histórico, a Vitoria Stone House tem uma piscina esperta para a volta dos passeios). Sigam para o Alto Alentejo, passando por Cabeço de Vide, Alter do Chão e pela cidade murada de Marvão, para dormir na esplêndida Pousada Mosteiro do Crato (percurso do dia: 165 km).

Saindo do Alentejo em direção a Fátima, peguem a estrada A23 para passar no Convento de Cristo em Tomar (123 km). De lá, Fátima está a apenas 50 km. O hotel Lux é um quatro-estrelas pertíssimo do Santuário. Você poderá fazer seus agradecimentos com toda calma.

Durmam a última noite em Lisboa, para evitar a tensão de pegar estrada com compromisso de aeroporto. Ainda vai dar tempo de visitar o Oceanário, que ficou faltando na chegada.