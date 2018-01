2. Estar pronto pra uma viagem de última hora

PASSAPORTE

A boa notícia é que um passaporte mais seguro e com validade de 10 anos passará a ser emitido em 2015. A má é que ainda não há data definida para o início da emissão do novo modelo. Por enquanto, eles ainda valem cinco anos.

O tempo de entrega do passaporte é de no máximo seis dias úteis a contar da entrega da documentação. Mas, antes, você precisa se cadastrar no site dpf.gov.br e pagar a taxa de R$ 156,07 – o passo a passo com os documentos necessários e outras dúvidas comuns você encontra no especial feito pelo Estado: oesta.do/viagempassaporte. Tenha em mente que atrasos podem ocorrer e que muitos países exigem passaporte com validade mínima de seis meses.

VACINAS

A vacina de febre amarela é a mais importante do calendário do viajante. Muitos países da América Latina, África e Ásia a exigem (para ir a Machu Picchu, no Peru, por exemplo, você precisa estar vacinado). É preciso tomá-la no mínimo dez dias antes do embarque – a imunização vale por dez anos. É útil também passar no Núcleo de Medicina do Viajante do Hospital Emílio Ribas (oesta.do/medicinaviajantes), que avalia a necessidade de vacinas e medicamentos úteis, dependendo do destino a ser visitado.

Já imunizado, leve a carteira de vacinação preenchida e um documento de identidade para emitir o Certificado Internacional em um dos Centro de Orientação ao Viajante – os aeroportos de Congonhas e Guarulhos têm os seus. Consulte a lista completa na Anvisa: oesta.do/anvisavacina.

VISTO

Há muito se discute quando os Estados Unidos deixarão de exigir o visto dos brasileiros para viagens a turismo. A BrandUsa, entidade de promoção turística norte-americana, já se posicionou favorável ao tema, mas, até agora, não há nada concreto sobre o assunto. Para viajar à terra do Tio Sam o visto continua sendo necessário – e válido por dez anos.

Não é preciso ter a viagem marcada para solicitar o documento. O prazo para agendar a entrevista varia de acordo com a época do ano – nos períodos pré-férias, a demanda é sempre maior. No mês passado, o agendamento em São Paulo levava nove dias. O processo começa preenchendo o formulário DS-160 (ceac.state.gov/genniv/) e com o pagamento da taxa de US$ 160. Com o número vinculado ao formulário você agenda a entrevista e a ida ao Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (Casv) para a coleta de foto e impressões digitais – a lista com os endereços está no brazil.usvisa-info.com. Seu passaporte precisará ter pelo menos seis meses de validade.