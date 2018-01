A primeira dica é não comprar toda a quantia de dólar que levará na viagem de uma só vez. "O turista não tem de ser especulador. Com a moeda vulnerável, vale mais comprar aos poucos, sem desespero", explica Samy Dana, professor da Escola de Economia da FGV-SP. Outra sugestão é ficar de olho em promoções de passagens em sites de busca, reservar a hospedagem com três meses de antecedência (o que, na verdade, deve sempre ser feito) e diminuir deslocamentos internos. Apesar do interesse por viagens ao exterior seguir no ritmo esperado também na Queensberry, nota-se que pacotes de menor duração têm ganhado a preferência. "Os clientes mantêm o destino escolhido e diminuem o tempo de permanência, optam por pacotes de 15 em vez de 20 dias. O que é uma ótima medida para manter a qualidade da viagem sem estourar o orçamento", diz Eby Piaskowy, diretora de marketing da operadora.