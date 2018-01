2 Piscinas 3 1 Shows 4 Restaurantes Cabines 5 Tratamentos

Onde quer que se esteja em um navio, é fácil chegar às áreas a céu aberto, onde ocorre boa parte da programação, seja para se banhar nas piscinas, tomar sol ou se exercitar. Animadores dão o tom nas duas piscinas do Zenith (foto), da Pullmantur, que também recebem festas. Nos deques do Empress e do Sovereign (ambos também da companhia), paredes de escalada desafiam os mais aventureiros, que depois do esforço podem relaxar nas jacuzzis. As piscinas são pontos fortes na Costa e da MSC, que apostam em teto retrátil. Coberturas móveis são vistas em todas as embarcações da Costa. Na MSC, aparecem no Fantasia e no Magnifica. Depois da reforma, o Splendour, da Royal, ganhou um telão na área das piscinas.

A profusão de espetáculos dá ares de Broadway às noites nos cruzeiros. No caso do Zenith, da Pullmantur, a famosa avenida de Nova York virou nome de teatro: o Salão Broadway, com capacidade para acomodar 817 pessoas. Neste verão, os espetáculos relembram de Michael Jackson a Queen e tem até patinação no gelo. Na MSC (foto), há novos espetáculos, como Dracula, apresentado em um teatro com 1.240 assentos no MSC Magnifica. Piratas são os protagonistas de Billy Bones, nova produção no teatro para 1.500 pessoas do MSC Fantasia, com acrobatas, cantores e dançarinos. O Costa Favolosa conta até com pista de patinação no gelo como parte de um espetáculo com mais de dez bailarinos no salão de três andares. O número de cadeiras nos quatro navios da Costa, 1.500 em cada teatro, está entre os maiores da temporada para a América do Sul.

Os preços dos pacotes variam de acordo com a categoria das cabines, e os navios costumam ter várias possibilidades, entre internas e suítes com varanda. O Grand Celebration (foto), da Ibero, oferece cinco categorias, por exemplo. Na Royal, com a reforma, o Splendour dobrou seu número de quartos com varanda: De 902 cabines, o cruzeiro tem hoje 232 com varanda, ou 25% do total. O MSC Fantasia vem com 70% (ou 1.151) das 1637 cabines com varanda, mantendo alta a média da empresa no quesito. Os outros três navios da MSC têm cerca de 65% dos quartos com varanda. Todas as opções da Costa para o próximo verão oferecem quatro ou cinco categorias de acomodação. Os navios da empresa têm, em média, 38% das cabines com varanda.

A maioria dos navios da temporada para a América do Sul vem equipada com espreguiçadeiras, jacuzzis, camas de massagem, pétalas de rosas, saunas, pedras místicas e tudo o que se pode imaginar num spa. Ao hóspede que repele roteiros de agito e venera a paciência, algumas empresas instalaram cabines nos próprios centros de relaxamento. É o caso do Samsara Spa, presente em três dos quatro navios da Costa Cruzeiros: o Serena, o Fascinosa e o Favolosa são equipados com 6 mil metros quadrados de spa, distribuídos em dois andares. O pacote mais em conta no Costa Fascinosa, por exemplo, dá direito a alguns serviços do spa durante uma viagem de quatro noites, por US$ 709. Na MSC, todos os navios da próxima temporada têm o Aurea Spa, com serviços como shiatsu e massagem. Conchas e pedras quentes também estão no cardápio da empresa aos amantes da tranquilidade. / LUCAS FRASÃO, ESPECIAL PARA O ESTADO