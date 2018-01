2 - Praia do Toque

A Praia do Toque fica no coração da chamada Rota Ecológica. A fama desse pequeno trecho de areia, na orla de São Miguel dos Milagres, tem muito a ver com a Pousada do Toque, inaugurada no ano 2000, com uma proposta que mescla sofisticação e rusticidade. Hoje, a praia é sinônimo de charme e ganhou outras pousadinhas interessantes, restaurantes de cardápio inesquecível e uma faixa de areia em que o sossego é garantido.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Toque, o único restaurante pé na areia é o da pousada Milagres do Toque, que também funciona como receptivo para grupos de agências de turismo. Mas se você está hospedado em uma das pousadinhas dali consegue desfrutar do serviço de praia exclusivo que esse estabelecimento oferece. Sem muvucas, música alta ou vendedores inconvenientes.

Próximo ao centro de São Miguel, há barracas simples, conhecidas pelo nome da mais famosa: Recanto da Mija-Della. Nos fins de semana, grupos fazendo bate-voltas ou em ônibus de excursão costumam parar por ali. Seguindo em direção a Barra do Camaragibe, as praias são desertas em boa parte do tempo – um quiosque aqui, outro ali, alguns barcos de pesca, uma pousada. Fui de bicicleta até o comecinho da Barra, bem devagar. A volta, contra o vento, foi um pouco mais puxada. Mas quem tem pressa?

Quem se hospeda no Toque tem como centro urbano mais próximo – com restaurantes, lojas e bares, tudo muito simples – o povoado de Porto da Rua, um distrito de São Miguel dos Milagres a apenas 1 quilômetro de distância do Toque, sentido Tatuamunha. É interessante observar que a maior parte do comércio não fica à beira-mar, mas às margens da rodovia.