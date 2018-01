21 dias entre Santiago, no Chile, e a Austrália

No próximo inverno vou visitar minha filha que está morando em Brisbane, na Austrália. Faço o visto online ou por despachante? Tenho 21 dias para a viagem, mas ela só terá 15 dias de férias. Poderia sugerir um roteiro sem turismo de aventura nem mar gelado? Estará muito frio? Vale a pena ir a uma estação de esqui perto de Sydney? Devo aproveitar a escala e conhecer Santiago? Erico, Fortaleza (CE)

O visto australiano pode ser solicitado online com pelo menos três semanas de antecedência; o site é online.immi.gov.au. O formulário está em inglês; contrate um despachante apenas se você tiver dificuldade em preencher. Vacine-se contra febre amarela no máximo dez dias antes do embarque para não ter problemas com a imigração na chegada.

A rota Brasil-Santiago-Sydney, operada por Lan/TAM e Qantas, tem conexões imediatas. Mas se você está curioso para ver neve, eu aproveitaria sim essa parada em Santiago no inverno. Vans da Skitotal saem todas as manhãs de um shopping próximo à estação Escuela Militar do metrô e levam esquiadores e turistas para passar o dia no Valle Nevado. Para ver neve na Austrália, você teria que ir às Snowy Montains, que não ficam perto de Sydney, mas de Camberra.

No inverno, mínimas de 5 a 10 graus nas grandes cidades do centro-sul. Estará muito frio para ir à praia na maior parte da costa – incluindo as ilhas Whitsundays, que são o “Caribe australiano”. Um pouco mais ao norte, porém, na região de Cairns, o clima estará mais ameno.

Minha sugestão de roteiro: encontre-se com sua filha em Sydney. Acostume-se ao fuso alugando um apartamento por 6 dias, em Surry Hil ou Newtown, que formam uma área cosmopolita e etnicamente diversa. De lá, voem a Melbourne; durmam 2 noites. No terceiro dia, saiam de carro alugado para fazer a Great Ocean Road, uma das mais belas estradas costeiras do mundo. Durmam uma noite em Apollo Bay e, no dia seguinte (quando vocês passarão pelo monumento natural dos 12 Apóstolos), pernoitem em Warrnambool. Voltem a Melbourne, durmam e voem no dia seguinte a Cairns. Fiquem três noites, e terão dois dias livres para passear à Grande Barreira de Corais. Voem de lá a Brisbane para os últimos dois dias com a filhota. Na volta, fique três noites em Santiago.

Compare o custo da passagem multicidades (disponível no site da Qantas) com os trechos emitidos separadamente. Vale a pena contar com um agente de viagem para isso.