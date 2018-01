24 horas entre as modernidades do Bairro Alto

Agache e levante duas vezes, faça dez polichinelos e calce um par de tênis. Bairro Alto é a tradução, em bom português, para ruas estreitas que parecem querer subir até o céu de paralelepípedos. E também a casa de tudo o que Lisboa tem de mais antenado.

Nem adianta chegar lá muito cedo, para não encontrar as lojas de pestanas (ops, vitrines) fechadas. Vá por volta das 11 horas, quando todos começam a levantar a poeira da noite anterior para recomeçar a festa. Festa, sim. Porque a região é para comprar e badalar.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De dia, sem dúvida, prevalecem as comprinhas. Para não se perder, nem desperdiçar muito tempo, concentre-se, a princípio, na Rua do Norte. Ali ficam algumas lojas que fazem valer a pena gastar em euro.

Bairrismos à parte, uma delas tem como sócio o brasileiro Anselmo Ortega. É a Agência 117, misto de ateliê fashion e salão de cabeleireiros. Tudo bastante Londres. Os preços lembram um pouco os da capital inglesa, mas pelo menos não estão em libras esterlinas.

Veja também:

Tão gira

Admirável Parque das Nações

Sopro de inovação na histórica e tradicional Belém

Não tão longe, na casinha de número 85, fica o estúdio de tatuagem e piercing Bad Bones (www.bad-bones.com), que abusa do visual kitsch. Boa parte das roupas de quem circula por ali vem da loja-irmã Bad Luck, logo ao lado. As araras estarão repletas de saias de bolinhas, vestidos trapézio, jaquetas anos 50, camisetões de flanela xadrez.

Depois, comece a sonhar com os tênis da Onitsuka Tiger, by Sneakers Delight. A loja em si já é um delírio vintage, com televisões antigas na parede, aparelhos de Atari (se você quiser, pode até jogar) e calçados dispostos de forma simétrica no chão vermelho.

Rua da Rosa, urgente. Não rejeite esse chamado. Para momentos culturais, corra para a Livraria das Artes, mistura de galeria e bar com música ao vivo que, ainda por cima, vende livros novos e usados. Quer aumentar seu estoque de vinis? O lugar é a loja Matéria Prima.

Já no fim da tarde, quem está por ali acaba querendo conferir o estoque da Cogumelo Mágico (www.magicmushroomlx.eu), na Rua Luz Soriano. O slogan é curioso até demais: "sua loja de drogas lícitas". Há de incensos e energéticos bem inofensivos a cogumelos cujo uso fica por sua total conta e risco.

BOATE

A voz da prudência sugere uma dose de conservadorismo - fique apenas com o energético - e prepare-se para o começo da festa. Hordas de adolescentes estão chegando, vindos praticamente da escola. E fazem barulho como se fossem milhares e não centenas de pessoas.

O londrino Soho e o Quartier Latin se encontram no Bairro Alto. Como a iluminação não é o forte da área, as ruazinhas ficam no exato tom de boate. Tem gente que só entra no bar para pegar mais uma cerveja e logo volta para a rua.

Se você já passou dos 30, faça o contrário. Fure o bloqueio juvenil e escolha um barzinho para beber algo com calma e relaxar das modernidades do Bairro Alto.