3 dias em Nova York, com crianças

Dia 1. Apresente a cidade aos garotos no mirante do Top of the Rock (5ª Avenida, entre Ruas 49 e 50; topoftherocknyc.com), que tem a melhor vista para o Central Park (e para o Empire State). Ao descer, deem uma olhadinha no rinque de patinação do Rockefeller Center (vamos patinar outro dia). Almocem cedo um hambúrguer no Shake Shack (8ª Avenida, esquina com Rua 44). Sigam ao Intrepid Museum (12ª Avenida, altura da Rua 46), instalado num porta-aviões. Andem quatro quadras, até a altura da Rua 42, para o passeio de barco Landmark Cruise das 16h, que passa perto da Estátua da Liberdade. Para jantar, o Planet Hollywood (Broadway, entre as Ruas 45 e 46) sempre funciona.

Dia 2. Passem a manhã entre os esqueletos de dinossauro do Museu de História Natural e o planetário do Rose Space Center (Central Park West entre Ruas 79 e 81). Atravessem o Central Park para almoçar no Tavern on the Green. De lá, vai ser um pulo para ver os pinguins do Central Park Zoo. Tirem o resto da tarde para circular pelas lojas de Midtown mais bacanas para a sua turminha: a Apple Store (5ª Avenida, esquina com a 59), F.A.O. Schwarz (5ª Avenida com a Rua 58) e Niketown (Rua 57, entre 5ª e 6ª Avenidas). Na hora do jantar, percorra o corredor de restaurantes da 9ª Avenida entre as Ruas 46 e 44; eu gosto do 5 Napkin Burger (9ª Avenida entre Ruas 45 e 46).

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dia 3. Tirem a manhã para patinar no rinque do Bryant Park (5ª Avenida entre Ruas 40 e 42), grátis (alugue patins por US$ 15). Depois do esforço, nada melhor que uma massa no Eataly (5ª Avenida com Rua 23). Mas a sobremesa tem que ser um donut da Doughnut Plant (Rua 23, entre 7ª e 8ª Avenidas). Façam a digestão no parque elevado High Line (tem uma entrada na 10ª Avenida à altura da Rua 23). Desçam no final do parque, na Rua 12, e peguem um táxi para o Memorial 11/9 (Greenwich, entre Fulton e Liberty). Compre ingresso antes em visit.911memorial.org. O próprio memorial tem um roteiro para os pais prepararem a visita dos filhos; veja em oesta.do/memorial119 (em inglês). Para subir o astral, compre ingressos para o show de percussão Stomp (2ª Avenida entre Rua 7 e St. Mark's Place; stomponline.com) e terminem a noite com qualquer coisa de chocolate no Max Brenner (Broadway, entre Ruas 13 e 14).