3. Já para a casinha

O Fontainebleau é um dos hotéis mais refinados de Miami, com diárias a partir de US$ 199 o casal – e pet friendly. Já no check-in, os bichos são presenteados com plaquinhas de identificação. São diversas piscinas e restaurantes à disposição dos hóspedes de quatro patas. Há uma área exclusiva com grama para o animal se aliviar, com potes de água e “cata-caca”. Se você não tiver tempo para passear com seu cão, o hotel oferece serviços como babá canina e passeador.

Com vista para a baia de Key Biscayne, o Four Seasons (desde US$ 359 o casal) presenteia os pets com caminha confortável, potes, brinquedos e um menu exclusivo. Todos os funcionários nos trataram superbem, mas são poucas as áreas do hotel onde os animais podem circular.

O The Tides (desde US$ 385), por sua vez, não tem pet kit, mas aceita animais até mesmo no restaurante. É possível tomar café da manhã e ir à piscina ao lado de seu bichinho. Ao lado do Aventura Mall, o Residence Inn Marriott (desde US$ 186,96) tem apartamentos completos, com cozinha e sala. O hotel tem uma área externa arborizada, ótima para um passeio de fim de tarde.

Por fim, usando o site de imóveis de temporada AirBnb, alugamos um quarto na casa do Jose e da KC (uma vira-latinha linda), em Brickell, por R$ 123 ao dia. Como a KC também é velhinha, se deu superbem com o Stitch. Antes de fechar negócio, contudo, cheque com o anfitrião se a casa realmente aceita animais.