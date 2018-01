Não. O viajante deve estar atento para que o contrato de compra de um pacote para destinos estrangeiros seja feito em moeda nacional, mesmo que o preço apresentado durante a consulta seja fornecido em dólares. O agente de viagem tem de fazer a conversão de acordo com o câmbio do dia da compra: este será o valor a ser negociado, com pagamento à vista ou em determinado número de parcelas fixas.