4. Levar meu filho para passear no exterior

Para quem sente saudade de cair na estrada e quer superar o receio das possíveis dificuldades longe de casa, vale ouvir o que diz Glaucia Colebrusco, a mãe de Helena e Rafael: “Meu principal conselho é ter coragem”, diz ela. “Se você não for e não deixar que eles experimentem, nunca vai saber.”

Também é indispensável pensar na documentação e garantir infraestrutura, segurança e cuidados básicos. Com as dicas a seguir, você pode incluir a viagem com filhos na sua lista de desejos de ano-novo.

DOCUMENTOS

Até os 4 anos, o passaporte infantil tem validade equivalente à idade da criança. Assim, o documento emitido para criança de 2 anos vale por dois anos, e assim por diante. A partir dos 4 anos, a validade passa a ser a mesma dos demais, de cinco anos – prazo que será estendido para dez anos nos novos passaportes emitidos a partir de data ainda não definida em 2015. Informações e formulários: dpf.gov.br/servicos/passaporte.

Outra novidade é a impressão, no passaporte da criança, da autorização para viagem desacompanhada ou acompanhada de apenas um dos pais, com a mesma validade do documento. Se o passaporte não contém a autorização, será preciso procurar a Vara da Infância e Juventude. Mais: oesta.do/autorizaviagem.

O RG é aceito para viagens pela América do Sul (com exceção das Guianas), mas, como criança muda muito de fisionomia, os oficiais de fronteira podem pedir comprovações extras. Leve também a certidão de nascimento original; companhias aéreas não aceitam xerox.

NO VOO

Você pode levar a comida da criança no avião, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) – e, dada a escassez de opções em voos comuns, recomendamos fortemente que faça isso. Esteja preparado para, no momento da fiscalização no aeroporto, abrir potes e provar um pouco de cada alimento.

A segurança das crianças em aviões é um tema controverso e alvo de críticas por parte da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Segundo a entidade, o cinto de segurança convencional da aeronave só é efetivo para passageiros acima dos 20 quilos, peso que a criança atinge por volta dos 5 anos. Apesar do custo extra que isso representa para os pais, a SBP recomenda que crianças de qualquer idade ocupem uma poltrona exclusiva. “Até 1 ano, ideal é que a criança vá em um bebê conforto voltado para trás, como nos carros”, diz a secretária do Departamento de Segurança da entidade, Renata Waksman. No caso de ir no colo (permitido pelas aéreas até 2 anos), ela recomenda usar suportes de carregar o bebê junto ao corpo do tipo mochila, para os maiores de 3 meses. Algumas empresas aéreas oferecem berço, e podem cobrar por isso – e também para colocar a família nos primeiros assentos da fileira, onde a peça é fixada.

Para amenizar a pressão no ouvido, no caso dos bebês, amamente, dê mamadeira ou chupeta. Ofereça bastante água, vista a criança confortavelmente, com roupas quentinhas (o ar-condicionado costuma ser forte) e fáceis de serem trocadas. Pense em diversão, como brinquedos queridos (ou, quem sabe, uma novidade, para ser descoberta durante o voo?), cadernos de colorir, lápis e o tablet para evitar ou amenizar ataques de fúria. Se acontecer, mantenha a calma, concentre-se em acalmar a criança e ignore olhares de reprovação.

SAÚDE

“É indispensável levar a criança ao pediatra antes de viajar”, recomenda Renata Waksman. O profissional indicará os medicamentos da farmácia básica que a família deve levar. “Antitérmico, antialérgico e um remédio contra náusea e enjoo de movimento são úteis, desde que a criança já tenha tomado. Termômetro e itens básicos para curativo, também”, diz. Para viagens ao exterior, contrate seguro-viagem com ampla cobertura. A vacina contra febre amarela, exigência comum mundo afora, pode ser dada a partir dos 9 meses.

ALIMENTAÇÃO

Há famílias que preferem ter em mãos alguns alimentos transportáveis com os quais a criança esteja familiarizada. É uma possibilidade – em viagens ao exterior, verifique antes as restrições dos órgãos locais de vigilância sanitária. Renata Waksman, da Sociedade Brasileira de Pediatria, sugere ainda consultar o hotel sobre o tipo de alimentação servida e a possibilidade de preparo sob medida.

A mãe viajante Glaucia Colebrusco, no entanto, diz que nunca levou nada para as crianças comerem durante a viagem. Na Europa, Helena estranhou um pouco a comida. “Completávamos a alimentação dela com fruta e iogurte. Sempre tem algo mais neutro que é possível oferecer”, diz. “Fico mais preocupada com a água, que prefiro comprar engarrafada”, diz Glaucia. A pediatra concorda: “Para criança, água mineral sempre. Em qualquer país”.