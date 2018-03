4 pacotes gastronômicos para a Páscoa

ERRAMOS: Este texto foi atualizado às 13:38 para correção do preço do pacote da CVC para Mendoza. O valor atual está correto.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mendoza (Argentina)

O pacote da CVC para conhecer a cidade argentina, famosa por suas vinícolas convidativas e gastronomia de qualidade, tem saída em 29 de março. Custa a partir de R$ 1.441 por pessoa, em quarto duplo, e inclui 4 noites de hospedagem no hotel Crillon Mendoza com café da manhã. Passagem aérea incluída.

Mairiporã (SP)

No Unique Garden, o chef Daniel Aquino preparará refeições especiais para o almoço da Sexta-feira Santa e do domingo de Páscoa. O pacote de 2 noites custa a partir de R$ 5.540 para o casal, com café da manhã e almoço, – crianças até 5 anos não pagam. Não inclui transporte.

Gramado (RS)

Vinhos gaúchos, comida típica, foundue, chocolates fabricados ali mesmo e outras delícias se destacam em uma visita à cidade. O pacote do Hotel Saint Andrews de 3 noites custa a partir de R$ 7.500 para 2 pessoas, com café da manhã, jantar na sexta e no sábado e almoço no domingo. Sem aéreo.

Vale do Rosário (Chile)

A 120 quilômetros de Santiago, a Vinícola Matetic oferece hospedagem no antigo casarão da fazenda – chamada La Casona –, com apenas 10 apartamentos. O pacote de 3 noites custa US$ 1.135 por pessoa, com todas as refeições, além de tours e excursões pela vinícola, além de degustações. Transporte não incluído; é possível agendar transfer.