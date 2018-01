5 2 3 1 4 5 Nas pistas do Chile e da Argentina 1 2 3 4

A cerca de duas horas de estrada de Santiago, a estação chilena é muito procurada por famílias. Tem equipe de entretenimento para todas as idades e oferece escolinha de esqui a partir dos 4 anos. São 34 pistas para esquiadores e snowboarders com diferente níveis de experiência, além da ampla área fora de pista para quem quer simplesmente desfrutar do contato com a neve. Spa, piscina e jacuzzi ao ar livre também fazem parte do complexo, assim como dois restaurantes, bar e discoteca. Site: skiportillo.com

Valle Nevado

São muitas as novidades nesta estação do Chile, a uma hora da capital. Entre elas está a abertura de duas pistas para iniciantes - a quantidade total passa a ser de 41. Mas o destaque da temporada é a inauguração de um teleférico com 70 cabines para 6 pessoas e percurso de 980 metros. Levará tanto esquiadores quanto turistas que quiserem só desfrutar da paisagem rodeada por neve no restaurante Bajo Zero, no meio das pistas e agora com terraço de mais de 280 metros quadrados. Informações: www.vallenevado.com

Ushuaia

Cerro Castor é a estação mais austral do mundo, localizada ao lado de Ushuaia, na Terra do Fogo, província no extremo sul da Argentina. O complexo implantou sistema de neve artificial automático e ganhou outro restaurante. É a estação mais nova do país, mas se desenvolveu bem ao longo de seus 11 anos de existência. Localizada 480 metros acima do nível do mar, costuma agradar esquiadores experts por causa da neve em pó compacta e por servir de base de treinamento devido à altitude. Site: www.cerrocastor.com

Las Leñas

Fica ao sul de Mendoza, na Argentina, e é uma bela base para os que querem desfrutar do conforto de uma estação de esqui sem abrir mão da facilidade de estar instalado numa cidade. A estação de esqui possui 30 pistas e 13 meios de elevação para diferentes níveis e é considerada o maior parque de neve da América do Sul. O esqui noturno é a pedida para esta temporada. Para quem pensa em esticar o roteiro, em torno de 500 quilômetros dali, Mendoza é a terra da uva Malbec, com muitas vinícolas. Informações: laslenas.com.

Chillán

Dois hotéis, quatro restaurantes, piscina térmica no meio da neve, cassino e kid's club fazem parte de Termas de Chillán. A estação fica afastada de Santiago - é preciso voar até Concepción e seguir em carro ou trem. O novo spa tem cerca de 3 mil metros quadrados, divididos em três andares, com tratamentos e terapias especiais. São 36 pistas e uma área para iniciantes, com dois meios de elevação exclusivos. Neste ano, o programa Aprenda a Esquiar ensina o esporte, em oito horas de aulas teóricas e práticas. Site: termaschillan.cl