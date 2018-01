5 bate-voltas de Munique com o Bayern Ticket

A maior pechincha para viajar pela Alemanha são os passes estaduais. Por 23 euros, você tem direito a deslocamentos ilimitados nas ferrovias estaduais. Cada passageiro adicional no mesmo passe paga apenas 5 euros. Ou seja: duas pessoas viajando juntas podem fazer qualquer bate-volta em ferrovia regional por 28 euros no total – 14 euros por pessoa.

Há duas pegadinhas, apenas. De segunda a sexta, o passe só é válido para trens que saiam depois das 9h da manhã. E você não pode embarcar em trens rápidos IC ou ICE: precisa se limitar aos trens Regio ou de ferrovias. Meu passe favorito é o Bayern Ticket, que possibilita bate-voltas bastante diversificados a partir de Munique – incluindo até um pulinho na Áustria.

Neuschwanstein. O castelo do rei Ludwig que inspirou o castelo da Cinderela de Walt Disney fica em Füssen, a duas horas de trem regional de Munique. O primeiro trem válido para o Bayern Ticket sai às 9h53. Para não enfrentar filas, compre o ingresso antecipadamente pela internet, em hohenschwangau.de/543.html.

Zugspitze. A estação de esqui mais alta da Alemanha é acessada a partir de Garmisch-Partenkirchen, a 1h30 de trem regional de Munique. O primeiro trem válido para o Bayern Ticket sai às 9h32. Ao chegar em Garmisch, compre um Zugspitze Ticket (48 euros). Você vai subir ao topo por trem de cremalheira e gôndola, e descer por um teleférico até o lago Eib.

Nuremberg. Mais até do que o castelo, a grande atração aqui é o Reichsparteitagsgelände, um museu que se ocupa da documentação da ascensão do nazismo. A cidade, a 1h40 em trem regional, também é conhecida pelos magníficos mercados de Natal em dezembro. O primeiro trem válido para o Bayern Ticket sai às 9h01 (atenção: procure pelo nome alemão, ‘Nürnberg’).

Rothenburg ob der Tauber. A cidadezinha superstar da Rota Romântica alemã está a três horas de Munique, com duas baldeações – em Treuchtlingen e Steinach. O primeiro trem válido para o Bayern Ticket sai às 9h36. Se tiver tempo disponível, programe passar a noite (e não perca o Tour do Vigia Noturno, em inglês, que é sensacional e sai todas as noites, às 20h).

Salzburgo. A joia barroca da Áustria está a 1h45 de Munique em trem regional. Faça o bate-volta num sábado ou domingo, quando dá para pegar um trem mais cedo. Saindo no trem regional das 8h55, você pode ainda de manhã fazer o circuito central (Dom Quartier e fortaleza Hohensalzburg) e então pegar o tour Panorama Sound of Music das 14h, que leva às paisagens que serviram de cenário ao filme A Noviça Rebelde (reserve em panoramatours.com).