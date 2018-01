Não dá para apontar aumento no preço de pacotes, passagens ou hotéis no Brasil que estejam relacionados com a alta do dólar. Mas basta uma rápida pesquisa para perceber que viajar pelo País continua caro. "A Amazônia é sempre cara, independentemente da época ou cotação da moeda americana, tanto que é mais procurada por estrangeiros. Mesmo hoje, com dólar mais alto, um brasileiro vai para a Europa gastando o mesmo", aponta Eby Piaskowy.