5 passeios indispensáveis e clássicos na Cidade do México

Cinco atrações na Cidade do México que são imperdíveis e boas para combinar com os demais passeios.

1. Lucha libre

Um, dois ou três lutadores mascarados e fantasiados dividem o mesmo ringue, disparando golpes, acrobacias e saltos perigosos – até em direção às arquibancadas. Esporte e teatro cômico ao mesmo tempo, é super popular por lá. Na capital, assista na Arena México: bit.ly/luchaarena.

2. Zona Rosa

Quer uma noite agitada? A Zona Rosa, no bairro Juárez, é seu destino. Basta seguir pela Avenida Paseo de La Reforma no sentido contrário ao Zócalo para se deparar com o conjunto de ruas, algumas exclusivas a pedestres, que reúne restaurantes, bares, baladas LGBT, sex shops e até um cassino.

3. Praça Garibaldi

Outro lugar com vida noturna animada é a Plaza Garibaldi, a dez minutos do Zócalo. Com mesas ao ar livre, seus bares ficam lotados e rodeados pelos mariachis, que embalam o popular gênero mexicano. Por lá também é possível bailar em salões de dança como o Tenampa e o Tropical – um pouco decadentes hoje em dia, já receberam a elite mexicana e são bastante tradicionais. No Tenampa, as filas são grandes e o preço da cerveja um pouco mais salgado (a cerveja custa 46 pesos ou R$ 8 contra 28 pesos ou R$ 5 na maioria dos bares).

4. Santuário de Guadalupe

O Santuário Nacional é um dos mais visitados do mundo – média de 20 milhões de pessoas por ano. Formado por 17 áreas, entre capelas, batistério, criptas, museu e duas basílicas – a nova, de 1974, e a antiga, completamente inclinada por causa do afundamento. Mais: bit.ly/guadalupemx.

5. Estádio Azteca

O maior estádio da América Latina deixa qualquer um de boca aberta pelo tamanho e por sua história. Palco das finais das Copas de 70 e 86 no México, onde Pelé e Maradona brilharam, tem capacidade para 87 mil pessoas. Se conseguir, assista a uma partida. Ingressos: bit.ly/estadioazteca.

