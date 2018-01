Nos últimos anos, a Praia do Patacho se transformou em sinônimo de luxo e exclusividade, com pousadas como Aldeia Beijupirá, Pousada Patacho e Xuê, entre outras. A praia não tem bares, restaurantes ou vendedores à beira-mar, e é preciso se embrenhar por estradinhas de terra, em meio ao coqueiral, para chegar ali.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os coqueiros, aliás, emolduram Patacho e sua vizinha, a Praia da Laje, ambas perfeitas para quem não quer nada além de ouvir o barulho do mar. As piscinas naturais estão logo ali – as próprias pousadas agendam passeios com jangadeiros para explorá-las.

A Praia do Patacho pertence ao município de Porto de Pedras, onde não faltam pousadas e restaurantes. O farol de 1940 é o principal cartão-postal – quem faz o passeio de buggy sempre para ali.

Se você quiser continuar pela Rota Ecológica até Japaratinga ou Maragogi, é preciso cruzar o Rio Manguaba de balsa, em um trajeto de não mais que dez minutos. Deixe a câmera fotográfica sempre a postos.