5. Vamos passear

Haulover conta ainda com um dog park, um tipo de playground só para os cachorros se divertirem. Cães grandes ficam separados dos pequenos – no auge dos seus 3 quilos, o Stitch aprovou essa medida. Mesmo em outros parques, como o Blache Dog Park do bairro de Coconut Grove, onde cães de todos os tamanhos convivem, há regras rígidas. A qualquer sinal de agressividade, o animal deve ser retirado do parque. O Stitch leu, se comportou e devolveu todas as bolinhas que encontrou por lá.

De frente para o mar, o Margareth Pace Park, pertinho da área descolada de Wynwood, exibe uma enorme área verde perfeita para os cães correrem à vontade e curtirem o clima de Miami. Quando fomos, um espaço cercado, específico para os bichos, estava sendo construído para evitar os mais afoitos de correrem mais longe do que seus donos possam alcançar.

Em Coconut Grove (meu bairro favorito), o David Kannedy Park convida a passear por seus gramados, sentar nos bancos à sombra de árvores e simplesmente apreciar a paisagem. Seu cão é agitado? Sem problemas: o local conta com uma área cercada, repleta de aparelhos para a prática de agility.

Outro lugar exuberante é o Jardim Botânico de Miami, em Miami Beach, repleto de jardins, palmeiras, orquídeas. Além de os parques estarem bem conservados, todos têm bebedouros para cães. Há ainda estações com saquinhos para você recolher as fezes do seu animal e deixar tudo limpo para os outros frequentadores. Se esse argumento não for suficiente, saiba que quem não recolhe os dejetos é multado.

Compras. É difícil resistir às compras em Miami, mesmo em tempos de dólar alto. E o Stitch me fez companhia em lojas e outlets. Nessas horas, o carrinho que levei foi fundamental – inclusive para colocar as compras. Fomos na Ikea, BestBuy, Ross, CVS, Target, WholeFoods, além dos shoppings Village Merrick Park, Aventura Mall e Dolphin Mall. Quase todos os shoppings de Miami aceitam cães de pequeno porte.

Outra boa pedida para compras é a Lincoln Road, em Miami Beach. Nos dias quentes, as lojas deixam potes d’água na porta, para os cães matarem a sede. Lá estão marcas como Forever 21 e Apple Store, e a maioria é pet friendly.

Stitch gostou mesmo das temáticas PetSmart, PetSupermarket e PetCo, com brinquedos que não encontramos no Brasil. Há também opções de rações orgânicas. Pena eu não ter muito espaço na mala.