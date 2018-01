50 pacotes de viagens para o Carnaval 2018

Buenos Aires (Argentina)

No hotel 562 Nogaro Buenos Aires o pacote de cinco noites custa a partir de R$ 1.695, para o casal, com café e aéreo incluídos. Saída em no dia 9 de fevereiro. Informações: Decolar.

Cairo (Egito)

A Interpoint Viagens & Turismo tem pacote de viagem com cruzeiro pelo Rio Nilo a partir de US$ 3.620, por pessoa. O valor inclui três noites de hospedagem no hotel Four Seasons Nile Plaza com café da manhã, passagem aérea dos trechos domésticos, e quatro noites do cruzeiro pelo Rio Nilo, pelo Sanctuary Sun Boat IV com pensão completa, guia em inglês ou espanhol, entradas de monumentos e museus, e traslados. Saídas regulares entre 1/2 a 31/3. O aéreo entre Brasil e Egito e despesas com vistos não estão incluídos. Informações: (11) 3087 9400.

Cancún (México)

No Oh! Oasis Urban Hotel, as sete noites do pacote da Decolar incluem aéreo e café da manhã a partir de R$ 5.062, para o casal. Ida em 8 de fevereiro.

Cozumel (México)

O Sunscape Sabor Cozumel tem pacote de seis noites por R$ 3.821, por pessoa, com pensão. Não inclui aéreo. Informações: Zarpo Viagens, (11) 4118 0928.

Cruzeiros pelo mar do Caribe

Com saída no dia 10 de fevereiro, a Star Clippers oferece dois pacotes de cruzeiros pelo mar do Caribe. No veleiro Royal Clipper (sete dias, a partir de US$ 3.240, por pessoa), o embarque e desembarque acontece em Bridgetown, em Barbados. A rota passa por Rodney Bay, em Santa Lucia; Cabrits, na Dominica; Falmouth Harbour, em Antígua; Martinica e mais. Para o segundo roteiro, com o veleiro Star Flyer (sete dias, a partir de US$ 1.650, por pessoa), o embarque e desembarque acontecem em Philipsburg, em St. Maarten (Antilhas), com paradas em Road Bay, na região de Anguilla, Ilhas Virgens Britânicas, St. Barth e outros. Inclui todas as refeições a bordo; não inclui aéreo. Informações: (11) 4508-8465 ou fernanda.sarubbi@cap-amazon.com.

Flórida (EUA)

A Regent Seven Seas Cruises oferece pacote de 10 noites no cruzeiro Seven Seas Explorer com embarque e desembarque em Miami, na Flórida, por R$ 19.279, por pessoa. Café da manhã, ceia, bebidas e passeios terrestres estão incluídos. O roteiro passa por México, Honduras, Guatemala, Belize e Ilhas Cayman. Saída em 9 de fevereiro; não inclui aéreo. Informações: (11) 3253 7203.

Havaí (EUA)

A Norwegian Cruise Line oferece pacote de sete noites a partir de R$ 7.008, por pessoa, no navio Pride of America. O roteiro passa pelas cidades de Honolulu, Hilo e Kuai. Não inclui aéreo. Informações: (11) 3253 7203.

Marrakesh e Montanhas Atlas (Marrocos)

A Interpoint Viagens & Turismo oferece pacote de cinco noites a partir de US$ 2.458, por pessoa, com hospedagens nos hotéis de luxo La Mamounia e Kasbah Tamadot, café da manhã, traslados e passeios privativos. Não inclui aéreo e despesas com vistos. Informações: (11) 3087 9400.

Punta Cana (República Dominicana)

A Decolar oferece pacote de sete noites no hotel Grand Bahia Principe Turquesa com café da manhã e aéreo. A partir de R$ 4.698, para o casal.

Santiago (Chile)