6. Descontos e gratuidades

Não é apenas antes da viagem que é preciso pensar em economizar. Uma vez no destino, fique atento às gratuidades em atrações locais – museus costumam oferecer ingressos grátis um dia por semana ou em horários específicos. Estudantes, mesmo intercambistas, podem se beneficiar com descontos em atrações e no transporte público – a ordem é perguntar. Peça dicas na sua escola, seguramente um bom ponto de informações sobre descontos na cidade.

No quesito transportes, atenção a passes semanais ou mensais, com preços compensadores. Considere ainda usar bicicleta para se locomover. Algumas escolas emprestam magrelas aos alunos mas, dependendo do tempo que você for passar na cidade, pode valer a pena comprar uma, mesmo usada – mercados de pulgas, oficinas e o painel de avisos de sua escola são bons pontos de negócio.