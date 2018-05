6- Rafting, claro

Entre as aventuras disponíveis em Brotas, o rafting (R$ 144, na EcoAção; R$ 110, na H2Omem; R$ 116 na Território Selvagem) é a mais indispensável. Responsável pela fama da cidade, a brincadeira consiste em descer as corredeiras do limpo Rio Jacaré-Pepira remando botes infláveis em grupo. Um passeio que mistura doses de emoção e momentos de plena tranquilidade, que ganhou até variáveis: há programas noturnos na lua cheia e até para levar os cachorros.

A preparação começa cedo, com as instruções nas agências no centro da cidade. Os guias ensinam comandos, dão dicas de como manejar os remos e os avisos de segurança. Depois, é só pegar o ônibus e, em 20 minutos, você já está no ponto para descer o rio. São até seis pessoas no bote, mais o instrutor. O nosso foi Thiago Oliveira, ex-morador da capital paulista que conheceu o rafting e não largou mais o interior. Dá até para entender quando você descobre que o Jacaré-Pepira vai se juntar a um limpo Rio Tietê, que nem parece o mesmo da Marginal.

Quem não sabe nadar pode optar pelo passeio light, sem cair n’água. Mas a regra entre os instrutores é fazer o bote virar em alguma das quedas, para todos experimentarem a temperatura gelada do rio. O percurso de 10 km dura mais de 1 hora e tem momento de pausa para fotos e nado no rio. Uma delícia.