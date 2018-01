6 voos que talvez você não saiba que existam

A retração da economia obrigou as companhias aéreas a readequarem suas malhas. Muitas rotas tiveram frequências reduzidas e alguns destinos deixaram de ser atendidos. A Gol, que voava para vários destinos do Caribe, hoje só vai a Punta Cana. Em maio a American deixou de voar entre Salvador e Miami. Em outubro a Lufthansa vai eliminar a rota São Paulo-Munique e a Singapore decolará pela última vez do Brasil.

Curiosamente, algumas rotas fora do radar da maioria dos viajantes continuam operando (ou foram criadas recentemente). Alguns desses voos rendem férias bastante originais, combinando destinos que você não imaginaria numa mesma viagem.

Foz do Iguaçu-Lima. A Latam voa 5 vezes por semana direto entre esses dois destinos básicos para o grand tour de americanos e asiáticos pela América do Sul. Já pensou, Machu Picchu e Cataratas praticamente na sequência? São 4h30 de voo. Outra possibilidade a partir de Foz é atravessar a Puerto Iguazú e voar direto a Buenos Aires pela Aerolíneas.

Manaus-Curaçau. Três horas de voo pela companhia curacenha InselAir separam a Amazônia do Caribe. De lá é possível continuar a Aruba, Bonaire ou St. Maarten. Para o amazonense, Curaçau é uma praia tão próxima quanto Fortaleza. Para você, é a chance de misturar hotel de selva e mar azul-bebê no mesmo roteiro. Quatro vezes por semana.

Belo Horizonte-Valença. Ninguém mais precisa ficar em dúvida entre Inhotim e Morro de São Paulo (ou Boipeba): a Azul liga Confins a Valença em 1h20, todos os sábados. O aeroporto de Valença está a 15 minutos do embarcadouro de Bom Jesus, de onde se chega em 20 minutos de lancha a Morro. Para Boipeba, vá ao terminal marítimo do centro de Valença (20 minutos de táxi); de lá é mais 1 hora de lancha.

Porto Seguro-Buenos Aires. A rota da Aerolíneas (todo sábado, em voo compartilhado com a Gol) existe para trazer hermanos para o Sul da Bahia, mas nada impede que brasileiros resolvam ir de Trancoso a Palermo Soho sem escalas. A viagem leva 4h30.

Fortaleza-Bogotá. Jericoacoara ou Cartagena? Se esse dúvida ocasionar DR entre você e sua companhia de férias, tenho o prazer de informar que é possível ir às duas na mesma viagem. A Avianca voa de Fortaleza direto a Bogotá todo sábado. São 5h30 de voo.

Recife-Parnaíba. Se você tem interesse em conferir o charme de Barra Grande do Piauí, aproveite o único voo direto a Parnaíba, da Azul, que sai todo sábado do Recife. São 90 minutos de voo; do aeroporto de Parnaíba, são 50 km até Barra Grande.