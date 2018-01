7. Fazer uma dieta

CLIMA DE FAZENDA

Comida de fazenda feita para emagrecer é a promessa do Spa Fazenda Igaratá, a 87 quilômetros de São Paulo. Os legumes e verduras são orgânicos e as diárias incluem seis refeições – de 600 ou 1.200 calorias por dia –, orientação nutricional e atividades monitoradas de esporte e lazer. Há lagos, píer para pesca, animais e visita a cachoeira.}

R$ 395 o casal; spaigarata.com.br

NA MONTANHA

Com dietas desde 330 calorias por dia, o Spa Posse do Corpo propõe programas para eliminar de 3 a 5 quilos em até dez dias. Fica em Petrópolis, em meio a 90 mil metros quadrados de área verde. Médico, nutricionista, psicóloga e professores de educação física acompanham o roteiro, que inclui massagens redutoras.

R$ 4.683 por pessoa; spapossedocorpo.com.br

ORIENTAL E MINEIRO

Na Savassi, a vizinhança boêmia de Belo Horizonte, o Hotel e Spa Toscanini abriga o Spa Mitra by L’Occitane. Com toques orientais presentes em alguns tratamentos, o programa de 5 dias inclui avaliações física, nutricional e estética, atividades físicas com personal trainer, massagens e ioga. Com cinco refeições detox por dia e hospedagem.

R$ 4.900; 31-3658-9665

PRAIANO

Para combinar uma semana de spa com descanso na praia, o Spasíssimo, do Casa Grande Hotel, no Guarujá, tem programa de seis noites com assinaturas médicas dos endocrinologistas Filippo Pedrinola e Alessandra Rascovski, que começa com uma série de consultas com especialistas – médico, nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta – e dieta personalizada. Dança, hidroginástica, circuito na areia e pilates são algumas das atividades físicas sugeridas. Tratamentos estéticos estão incluídos.

R$ 5.600; casagrandehotel.com.br

NATUREZA COM TRADIÇÃO

Na zona rural de Itatiba, a 80 quilômetros de São Paulo, o Sete Voltas é um dos spas mais tradicionais do Brasil. Inaugurado em 1987, tem vegetação preservada de Mata Atlântica e um criadouro de aves ameaçadas de extinção reconhecido pelo Ibama. É neste ambiente zen que o preparador físico Alexandre Bró conduz um roteiro de nove dias para eliminar até 7 quilos.

R$ 7 mil; setevoltas.com.br