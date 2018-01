7. Pacotes

Agora que você já tem todo passo a passo para escolher seu curso, veja sugestões de pacotes. Os preços não incluem a parte aérea.

AUSTRÁLIA

R$ 8.728

Na CVC, o curso de 14 semanas em Sydney dá direito a trabalhar no país, mas não inclui hospedagem.

IRLANDA

R$ 9.373,50

Na STB, curso de 25 semanas, em Dublin, com hospedagem em casa de família e duas refeições incluídas. Nesse programa, é permitido trabalhar no país.

R$ 12.045,80

Na World Study, o programa de 25 semanas em Dublin inclui acomodação na universidade.

ESTADOS UNIDOS

R$ 5.341,14

Voltado para o aprendizado do inglês no ambiente corporativo, o curso de Business English da Global Study é voltado para pessoas de 20 a 28 anos. As aulas são em Los Angeles – sem hospedagem.

R$ 1.807

Duas semanas de curso de inglês em Boston, sem hospedagem. Na CVC.

MALTA

R$ 5.271,42

Quatro semanas de curso de inglês, com hospedagem em quarto compartilhado em hostel e café da manhã. Inclui seguro saúde. Na Egali.

R$ 3.150

Duas semanas de curso, com hospedagem em casa de família em quarto individual e café da manhã. Na CI.

CANADÁ

1.790 dólares canadenses (cerca de R$ 5 mil)

Quatro semanas em Vancouver, com 20 aulas semanais de inglês. Inclui acomodação em casa de família em quarto individual, com direito a café da manhã e jantar. Na Experimento.

REINO UNIDO

R$ 7.726

O curso de quatro semanas na cidade de Brighton inclui material didático e hospedagem em casa de família, com café da manhã e jantar. Na Descubra o Mundo.

R$ 16.411,08

Nove semanas de curso em Londres, com hospedagem em casa de família, sem refeições. Na Egali.

ÁFRICA DO SUL

R$ 2.693,75

Na CI, duas semanas de curso com acomodação em quarto individual em casa de família na Cidade do Cabo. Inclui café da manhã.

NOVA ZELÂNDIA

R$ 9.072

O curso de 14 semanas em Auckland dá direito a trabalhar no país. Não inclui acomodação. Na Descubra o Mundo.

R$ 2.139,44

Duas semanas de curso em Auckland, com hospedagem em casa de família. Na STB.