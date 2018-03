7 pacotes de luxo para a Páscoa

São Sebastião

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Ilha de Toque Toque Boutique Hotel, na rodovia Rio-Santos, só recebe casais. Construído sobre um platô em meio à Mata Atlântica, o hotel tem pacote de Páscoa com 3 noites que inclui café da manhã e serviço de praia, desde R$ 3.320 para dois. Não inclui transporte.

Campos do Jordão (SP)

No hotel Vila Inglesa, 3 noites para duas pessoas custam R$ 4.248 com pensão completa. Haverá oficina de Páscoa especial. Não inclui transporte.

Entardeceres ao som de violino, apresentação de música instrumental no restaurante Mina e degustação de cachaças brasileiras com queijos da serra fazem parte da programação de Páscoa do Hotel Botanique, que fica no encontro em Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí e Santo Antonio do Pinhal, em uma área de mata nativa com mais de 160 espécies de aves. O pacote de 3 noites (29 de março a 1º de abril) custa R$ 6.300 para o casal. Inclui café da manhã, minibar abastecido, bebidas não alcoólicas e serviço de lavanderia. Reserva: (12) 3662.5800; reservas@botanique.com.br.

Jericoacoara (CE)

Um dos hotéis mais novos de Jeri e famoso pelas piscinas individuais suspensas nas varandas, o Essenza tem pacote de 3 noites (29 de março a 1º de abril) a partir de R$ 5.313 para dois adultos. À venda no Zarpo. Não inclui aéreo.

Corumbau (BA)

A bela Pousada Fazenda São Francisco do Corumbau, no sul da Bahia, tem pacote de 3 noites com café, almoço, jantar e água de coco à vontade, por R$ 7.780,50, para duas pessoas. Não inclui aéreo.

Governador Celso Ramos (SC)

Um dos hotéis de praia mais luxuosos do país, o Ponta dos Ganchos tem pacote de 3 noites (29 de março a 1º de abril) em bangalô, com café e chá da tarde, por R$ 11.150 por pessoa. Inclui menu degustação especial de Páscoa, trilha guiada até uma praia deserta e concerto na natureza. À venda na Tereza Peres. Não inclui aéreo.

Valle de Millahue (Chile)

A 2 horas de Santiago, o hotel e vinícola Vik Chile tem pacote de 3 noites (29 de março a 1º de abril) com todas as refeições incluídas, taças de vinho durante o almoço e o jantar, passeios a cavalo, tours de mountain bike e piquenique. Custa R$ 11.700 para duas pessoas. Não inclui aéreo.