9 dias no Peru em dezembro: vale a pena?

O Peru é um destino magnífico (e relativamente barato). Com 9 dias de viagem, você poderia dividir entre 4 noites em Lima e 5 em Cuzco (dormindo uma noite em Aguas Calientes para chegar mais cedo a Machu Picchu), com tempo suficiente para explorar outros atrativos no Vale Sagrado.

A pegadinha da sua viagem está na época. A estação das chuvas na região de Cuzco vai de dezembro a março. Há alguns anos, enxurradas no fim de janeiro chegaram a interditar a linha de trem a Machu Picchu. Não dá para afirmar categoricamente que a viagem será perdida, mas o recomendável é ir no meio do ano, quando quase não chove.

Caso você mantenha os planos, não deixe de vincular o trecho Lima-Cuzco à sua passagem internacional. Compre Brasil-Lima- Cuzco-Brasil para garantir a mesma franquia de bagagem nos trechos domésticos e ter a assistência da companhia aérea em caso de atraso. Não deixe também de comprar as passagens do trem e os ingressos para Machu Picchu com antecedência. O blog Sundaycooks tem um ótimo índice detalhado para preparar sua viagem: migre.me/guzIf.

Lima pode ser visitada o ano inteiro; trata-se de uma cidade onde praticamente nunca chove. Sua família vai gostar do Museu do Ouro e ser apresentada às delícias da cozinha peruana, que usa milhos e batatas que só existem nos Andes, acompanhados por preparações de peixe cru marinado (ceviches, tiraditos) ou aproveitados em pratos influenciados pela culinária chinesa (a cozinha "chaufa"). Consulte o blog da Manuela Tessinari, que vive em Lima: cupofthings.com.

Em dezembro, Paracas e Nazca são um complemento melhor para Lima do que Cuzco. Tomem um ônibus a Pisco (3 horas no direto, 4 no pinga-pinga) e sigam de van a Paracas, que está à beira-mar (20 minutos). Paracas é a base para passeios pelas Ilhas Balestras, um parque nacional com grande fauna marinha (seus filhos vão curtir). De Pisco vocês pegam um ônibus a Nazca (3 horas) para sobrevoar as famosas linhas. De Nazca a Lima são 7 horas de ônibus (não há voos).