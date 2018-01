9 passos para conhecer Boston de graça

No século 18, a região de Boston foi um dos principais expoentes da guerra pela independência dos Estados Unidos. Por isso, a cidade no Estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, é cheia de história para contar.

Boston é o principal polo econômico da região conhecida como Nova Inglaterra, um nome herdado da colonização do país e que se refere a seis Estados – além de Massachusetts, também Maine, Vermont, New Hampshire, Connecticut e Rhode Island. Traz tal marca na arquitetura colonial que sobrevive em meio a prédios modernos. E acrescenta à mistura uma atmosfera jovem e animada, graças aos muitos estudantes de intercâmbio que recebe, e aos universitário das renomadas Harvard e MIT.

A cidade é também uma força nos esportes, e os times locais – Bruins (hóquei), Celtics (basquete), Red Sox (baseball) e Patriots (futebol americano) – são um ótimo motivo para uma visita durante os períodos de competições. Os jogos costumam servir de pretexto também para que os moradores se encontrem em bares – caso do ótimo Bleacher Bar, pub que fica no estádio do Red Sox (bleacherbarboston.com), aberto para a rua.

O estilo de vida local é ativo. Muitos moradores praticam atividades ao ar livre, como corridas às margens do Charles River, rio que corta a cidade, jogos de baseball e basquete em quadras públicas e parques que também ficam pelas margens. Para repor as energias, o lanche mais típico é o lobster roll, um sanduíche de lagosta picada servida num pão de hot dog. Peixes e frutos do mar, aliás, são a marca da gastronomia local.

A desvantagem é que Boston não é barata. Por isso, selecionamos atrações gratuitas para ajudar a equilibrar o orçamento durante a sua visita à cidade.

Caminhada histórica

A Freedom Trail é um trajeto demarcado no chão (em vermelho, às vezes pintado, às vezes de tijolos) que passa por marcos importantes da batalha pela independência americana. O percurso tem cerca de 4 quilômetros e contempla 17 pontos históricos.

Começa no parque Boston Common, na área central, e termina no Bunker Hill ou USS Constitution, uma colina na margem norte do Charles River que foi o local de uma batalha decisiva em junho de 1775 e hoje abriga um monumento em memória do fato. Além de gratuita, essa é uma boa opção para conhecer a história da cidade a pé; sem paradas, do ponto inicial ao final, são 40 minutos. Pegue um mapa da trilha no centro de informações turísticas do Faneuil Hall.

Clima de mercadão

O Faneuil Hall Marketplace (faneuilhallmarketplace.com) é um complexo de prédios históricos no centro de Boston. No do meio, o Quincy Market, está a comida vendida em estandes: pizzas, yakissobas, curries, lobster rolls e a maior concentração da cidade de New England clam chowder, a sopa de lagosta e frutos do mar que é outra receita típica que não se deve deixar de experimentar (até US$ 10 o pote).

Nos prédios das laterais estão o South Market e o North Market, com mais de 100 lojas e barracas de marcas como Gap e Victoria’s Secret, livrarias descoladas e lojas de souvenir. Nos espaços entre os prédios, artistas de rua fazem a festa.

Ver e ser visto na rua da moda

Quando o assunto é moda e beleza, a Newbury Street é o point da cidade – é como se fosse a Oscar Freire de Boston. Esqueça aquele clima estadunidense de grandes outlets e araras lotadas de roupas vendidas a preço de banana. Lojas de grifes e de fast fashion, salões de beleza luxuosos, restaurantes e cafés cheio de charme (e com preços nas alturas) é o que você vai encontrar em um passeio pelos 2 quilômetros de extensão da rua.

Dica: inicie o passeio descendo na estação Hynes Convention Center (linha verde) e siga pela Newbury Street para terminar no Boston Public Garden, melhor lugar para descansar da caminhada. Não tenha pressa: mesmo sem comprar nada, vale a brincadeira de ver e ser visto.

Esplanada em festa

Perto da Newbury Street e do parque Boston Common, no bairro de Back Bay, a Esplanada é uma área pública à beira do Charles River famosa porque é lá que os bostonianos “acampam” para ver o show de fogos que celebra o 4 de Julho, data da independência dos Estados Unidos. O lugar tem paisagem impecável, com barcos que vêm e vão pelas águas do rio e a cidade de Cambridge na outra margem.

Durante o verão, até o fim de agosto, há shows e sessões de cinema na Esplanada (programação: bit.ly/esplanadaboston), e o agito segue até depois do pôr do sol, entre piqueniques e brincadeiras das crianças no playground.

