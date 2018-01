No carnaval de Salvador eles são fundamentais para quem não tem o desprendimento necessário para enfrentar a pipoca (quem vai fora dos cordões). Há um verdadeiro esquema de segurança para entregar essas “camisetinhas” para seus donos – não são raros os casos de furto. Afinal, o investimento é alto e muita gente passa o ano pagando a diversão de fevereiro. Quem quiser ver Bel Marques no bloco Camaleão paga desde R$ 790 o dia; Timbalada, desde R$ 380; Claudia Leitte no Largadinho, R$ 340. O Nana Banana sem Bel Marques desvalorizou e agora custa R$ 290. A Central do Carnaval (centraldocarnaval.com.br) e o Quero Abadá (queroabada.com.br) vendem para os principais blocos.

