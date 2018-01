A bela Jardim de águas claras

Entre Campo Grande e Bonito se esconde uma cidade jovem, pequena e pouco conhecida. Mas a chegada dos turistas parece ser questão de tempo. Jardim, a apenas 66 quilômetros de um dos destinos de ecoturismo mais famosos da região, quer mostrar que não fica atrás no quesito belezas naturais.

Algumas já têm fama própria. O Buraco das Araras (leia ao lado) está nos limites da cidade, mas figura há anos nos roteiros que levam a Bonito. E o Rio da Prata, palco para o tradicional programa da flutuação, passa por Jardim. O ponto de partida é o Recanto Ecológico Rio da Prata, onde são permitidas 130 pessoas por dia - estar acompanhado de um guia é fundamental. Sem ele, você não terá acesso à nascente do Olho D?Água, piscinão natural que serve de treino para descer o rio.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para encarar a água gelada, roupas e botas de neoprene. Com seu snorkel, deixe-se levar pelo curso do Rio Olho D?Água, no movimento suave da correnteza. São 1.900 metros de águas cristalinas repletas de plantas e peixes como dourados, piaus e curimbatás.

Há até a possibilidade de ver sucuris e jacarés, algo que eu mesmo não acreditava. Tanto que nem dei importância quando o guia pediu que eu olhasse à direita. Do meu lado, um jacaré, que parecia alheio àquela movimentação toda.

Quase no fim do trajeto, uma nascente cria um intermitente balé de areia. Logo adiante, o Olho D?Água se encontra com o Rio da Prata. Não é difícil notar: a água esfria e a visibilidade piora. Quem já estiver cansado pode terminar o passeio de barco ou flutuar por mais 600 metros.

A cidade tem ainda três balneários e gastronomia simples, mas saborosa. Assim como o turismo, a infraestrutura hoteleira de Jardim está em desenvolvimento e tem preços convidativos. Sem falar que os pacotes raramente oferecem hospedagem em Jardim. Ou seja: você fica longe da multidão e se sente exclusivo em alguns passeios.

Recanto Ecológico Rio da Prata: (0--67) 3255-2108. Preço: R$ 106, com almoço

Viagem a convite da Prefeitura de Jardim

COMO IR

PASSAGEM AÉREA

SP-Campo Grande-SP: R$ 246 na Ocean Air (4004-4040); R$ 288 na Azul (0--11-3003- 2985); R$ 298 na Gol (0300- 115-2121) e R$ 439 na TAM (4002-5700)

ONDE FICAR

Vitória Hotel (0--67-3251- 4640): De R$ 60 a R$ 90.

Hotel Jardim (0--67-3251- 2233): De R$ 40 a R$ 100.

Hotel Tropical (0--67-3251- 1403): De R$ 30 a R$ 50.