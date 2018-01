A bordo, como antigamente

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As travessias vêm se tornando cada vez mais populares entre os brasileiros. No final da temporada 2013/2014, por exemplo, o Splendour of the Seas da Royal Caribbean cruzou o oceano rumo à Europa com praticamente todas as cabines ocupadas. O mesmo navio tem vagas esgotadas em sua rota rumo à costa brasileira em novembro deste ano. A explicação para o aumento na procura neste tipo de viagem talvez esteja nos preços atraentes e no quê de inusitado que ela representa.

Listamos aqui algumas das opções disponíveis. No destaque, abaixo, prós e contras para você ter em mente antes de embarcar na aventura.

EUROPA-BRASIL

MSC Lirica

Saída de Marselha (França) em 26 de outubro, chegando a Santos em 15 de novembro (20 noites). O roteiro inclui Gênova (Itália), Cartagena e Málaga (Espanha), Casablanca (Marrocos), Santa Cruz de Tenerife (Ilhas Canárias), Fortaleza, Salvador, Ilhéus, Búzios e Rio. A partir de US$ 499 por pessoa em cabine interna dupla.

MSC Preziosa

Parte de Veneza (Itália) em 8 de novembro e chega a Santos em 27 de novembro (19 noites). Passa por Valeta (Malta), Barcelona (Espanha), Lisboa e Ilha da Madeira (Portugal), Santa Cruz de Tenerife, Salvador e Rio. Desde US$ 649 por pessoa em cabine dupla.

MSC Poesia

O navio sai de Gênova (Itália) em 17 de novembro e chega a Santos em 6 de dezembro (19 noites). No roteiro, Marselha, Barcelona, Cádiz (Espanha), Lisboa, Ilha da Madeira, Recife, Maceió, Salvador, Búzios e Rio. Desde US$ 649 por pessoa em cabine dupla.

Costa Pacifica

Saída de Savona (Itália) em 20 de novembro e chegada a Santos em 6 de dezembro, num total de 16 noites. O roteiro inclui Barcelona, Casablanca, Santa Cruz de Tenerife, Recife, Maceió, Salvador e Rio. Desde R$ 4.749 por cabine dupla (para um ou dois passageiros).

Costa Favolosa

Saída de Savona (Itália) em 24 de novembro, com chegada a Santos em 13 de dezembro – são, ao todo, 19 noites. O navio passa por Barcelona, Cádiz, Casablanca, Ilha da Madeira, Santa Cruz de Tenerife, Recife, Maceió, Salvador, Ilhéus e Rio. Desde R$ 1.599 por pessoa em cabine dupla.

BRASIL-EUROPA

MSC Preziosa

Parte de Santos em 15 de março de 2015, chegando a Gênova (Itália) em 4 de abril (20 noites). No caminho, Rio, Salvador, Fortaleza, Santa Cruz de Tenerife e Arrecife de Lanzarote (Ilhas Canárias), Ilha da Madeira, Casablanca, Cádiz, Málaga, Valência, Palma de Maiorca e Ajaccio (Córsega, França). A partir de US$ 1.349 por pessoa em cabine dupla.

MSC Lirica

Parte de Santos em 24 de março de 2015 e chega a Gênova (Itália) em 11 de abril – 18 noites, ao todo. O roteiro passa por Santos, Búzios, Salvador, Maceió, Fortaleza, Santa Cruz de Tenerife, Arrecife de Lanzarote (Ilhas Canárias), Málaga e Alicante (Espanha). A partir de R$ 1.162,67 por pessoa em cabine interna dupla.

Costa Pacifica

Saída do Rio de Janeiro em 25 de março de 2015, chegando a Savona (Itália) em 10 de abril (16 noites). Portos de parada: Salvador, Maceió, Recife, Santa Cruz de Tenerife, Málaga e Marselha. A partir de R$ 5.999 por cabine dupla (para um ou dois passageiros).

MSC Poesia

Parte de Santos em 28 de março de 2015, chegando a Veneza (Itália) em 15 de abril, num total de 18 noites. No roteiro, Rio, Salvador, Recife, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Valeta (Malta), Corfu (Grécia) e Dubrovnik (Croácia). A partir de US$ 799 por pessoa em cabine dupla.

Costa Favolosa

Sai de Santos em 29 de março de 2015 e aporta em Savona (Itália) em 15 de abril, totalizando 17 noites. O roteiro inclui Rio, Salvador, Maceió, Recife, Santa Cruz de Tenerife, Ilha da Madeira, Málaga e Marselha. A partir de R$ 6.279 por cabine dupla (para um ou dois passageiros).

Empress (Pullmantur)

Sai do porto do Recife em 2 de maio de 2015 e aporta em Lisboa (Portugal) em 13 de maio, num total de 11 noites. O roteiro passa por Praia (Cabo Verde), Tenerife e Ilha da Madeira. A partir de R$ 849 por pessoa em cabine dupla.

O QUE AVALIAR ANTES DE EMBARCAR?

PRÓS

1) Economia

Os preços são baixos e, mesmo acrescentando a passagem de volta de avião, fica barato se contar todas as refeições e opções de entretenimento incluídos no valor da travessia.

2) Explorar novos locais

Destinos como Ilhas Canárias ou Ilha da Madeira raramente vão entrar numa programação de férias tradicional.

3) Experiência

Cruzar o oceano Atlântico em um navio será uma viagem inesquecível, daquelas que sempre arrancam um “uau” numa conversa.

4) Nada de preocupações

Se você é do tipo festeiro, aproveite a programação do navio. Se quer apenas relaxar, use o tempo para colocar a leitura em dia. Ao ritmo do chacoalhar do navio, é claro.

5) Comilança

Você está em férias, esqueça o regime. Além do café da manhã, almoço e jantar, há sempre tempo (ou seria espaço?) para os lanchinhos entre as refeições.

CONTRAS

1) As horas não passam

Os dias em alto-mar, sem pisar em terra firme, podem ser intermináveis para os viajantes mais afoitos. Mesmo com muito entretenimento a bordo, muna-se de opções de leitura, música, etc.

2) Pouco tempo nos destinos

Isso se aplica a qualquer viagem de navio: cada parada é uma amostra do lugar em questão. Para conhecer o destino a fundo, programe-se para voltar nas próximas férias.

3) Estar sempre com as mesmas pessoas

Você vai ver as mesmas caras todo o tempo. E essa sensação aumenta em navios pequenos.

4) Caminho sem volta

Enjoou (com ou sem trocadilho)? Depois que o navio zarpa, não dá mais para desistir.

5) Comilança

Manter a forma depois de mais de dez dias de fartura não será uma tarefa fácil.