A capital que se reinventou

O movimento nos barzinhos de Mermaid Quay, complexo de entretenimento às margens da Baía de Cardiff, não dá dicas sobre o passado da cidade. Tampouco os artistas de rua que se apresentam na Queen Street para jovens mamães e seus bebês nos carrinhos. A capital mudou muito desde o século 19, quando seu porto era um dos maiores exportadores de carvão para as fábricas inglesas.

Escolha começar pelo centro e terá o susto de encontrar o Castelo de Cardiff absolutamente cercado por casinhas vitorianas, galerias comercias e pelo burburinho típico de cidade. Cruze os portões para ver o prédio intacto, com alguns cômodos ainda decorados pelos últimos moradores da família Bute, que doaram o castelo ao município na década de 1940.

A sala de brincar das crianças é adornada por pinturas de contos de fada. E o chamado quarto árabe tem mármore islâmico e lápis-lazúli formando arabescos no teto. Frutos de uma reforma feita no século 19.

Para as comprinhas, siga até a Queen Street, bulevar onde estão as lojas de departamento e as grifes de sempre, como GAP e Zara. Peças mais descoladas você encontra na vizinha galeria High Street Arcade. Já o lanche rápido pode ser no mercado municipal, erguido no século 19. O welsh cake, doce com consistência de bolo e aparência de biscoito, é uma das delícias típicas. Pelo menos para quem gosta de frutas secas.

Feche o dia nos arredores da baía. De preferência, tomando um sorvete de baunilha do Cadwalader?s (desta vez, confie na propaganda da marca; ele é mesmo o melhor). E vendo o sol apagar, enquanto as luzes multicoloridas do Millenium Centre se acendem.

QUASE UM LAR

Forte romano, fortaleza normanda e, por último, casa da poderosa família Bute, responsável pela reforma que deu ao Castelo de Cardiff características medievais. Isso em pleno século 19. Por 8,95 libras (R$ 29). Site: www.cardiffcastle.com.

MILLENIUM CENTRE

De musicais da Broadway a óperas. De show de hip hop a mostras de arte. Todas essas manifestações encontram espaço no Millennium Centre, inaugurado em 2004 nos arredores da Baía de Cardiff.

Se não puder assistir a um show, faça uma visita guiada por 5,50 libras (R$ 17). Site: www.wmc.org.uk.

COMO IR

Embora Cardiff tenha aeroporto, use o trem, que faz o trecho entre a capital e Londres em apenas duas horas. Site: www.visitwales.com.