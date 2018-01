A chance de ver o mundo com olhos solidários Fazia apenas dois meses que o terremoto havia devastado o Haiti, em 2010, quando o engenheiro civil recém-formado Gustavo Aguiar, hoje com 25 anos, desembarcou no epicentro do tremor, em Grand Goave, a 50 quilômetros da capital Porto Príncipe, para ajudar na reconstrução da cidade. Ele, que já havia construído moradias pela ONG Um Teto Para Meu País, chegou junto com jovens de vários países com a missão de erguer 100 casas em um mês - e qualificar haitianos para que eles mesmos fizessem as construções posteriormente.