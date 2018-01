A cidade fantasma de Terlíngua

A pouco menos de duas horas de Marathon, a apenas 13 quilômetros do Big Bend, você encontra um lugar que parece ter saído de um filme de Velho Oeste. A cidade fantasma de Terlingua, como é conhecida, tem apenas 58 habitantes, segundo o último censo por ali, feito em 2010.

No começo do século 20, muita gente vinha à região para trabalhar em minas de mercúrio. O trabalho era insalubre. Nos anos 1940, as minas faliram, a extração terminou e a cidade dos mineradores acabou sendo abandonada. Hoje, o local virou ponto turístico, com um salão restaurado e loja de souvenir.

Em meio ao clima desértico, carcaças de jipes, construções e um cemitério dos antigos moradores rendem fotos com ares cinematográficos. Para se hospedar lá, há pequenas pousadas.