A cidade recriada pelas lentes do cineasta

Em minha visita, realizada no inverno, cheguei até a ser surpreendido por uma tempestade de neve igualzinha à nevasca que envolve Rimini em Amarcord. Uma noite, caminhando com amigos pela Piazza Cavour, foi difícil enxergar, em meio às rajadas de neve, a fonte toda congelada.

Provável locação de uma das mais memoráveis cenas da história do cinema, é aqui que Titta, Ciccio e seus amigos travam uma formidável batalha com bolas de neve em Amarcord. Peguei um punhado de neve, fiz uma bola e a atirei bem no lugar onde Magali Noël, no papel de La Gradisca, surge na cena. Daqui a pouco, pensei, o enigmático pavão do filme pousará, como num sonho, na fonte Pigna, que se erguia à minha frente, recoberta de neve como no filme.

A diferença? Ao contrário da fonte do longa, as colunas inferiores da verdadeira fonte da Piazza Cavour são lisas. No filme, elas são decoradas. Como acontece com muitos aspectos da Rimini de Fellini, ao ser recriado para servir de cenário para as filmagens, o lugar real sofreu uma sutil modificação.