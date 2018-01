Especial de férias: Gramado e Canela, a clássica dobradinha

Basta começar a surgir no céu aquele azul de outono para dar vontade de pegar estrada rumo à serra. Azul combina com paisagens a perder de vista, com aconchego e, se tiver uma taça de vinho e uma lareira por perto, melhor ainda. A cerca de 120 quilômetros de Porto Alegre está um dos destinos mais procurados do País: Gramado, com sua vizinha Canela, cidades separadas por apenas oito quilômetros. Malharias, cafés, lojas de chocolates e de souvenir. Viajando a dois, com amigos ou em família, não tem como não ser feliz por lá.

Para chegar às cidades o mais prático é alugar um carro já no aeroporto de Porto Alegre. Com ele, é possível percorrer com facilidade Gramado e Canela e seus principais pontos turísticos ou até dar uma esticada até Cambará do Sul, para ver os cânions do Parque Nacional dos Aparados da Serra, a pouco mais de 100 quilômetros de Gramado. Quem gosta de vinho pode ainda explorar o Vale dos Vinhedos (valedosvinhedos.com.br), em torno de Bento Gonçalves, distante 120 quilômetros de Gramado. Vinícolas e hotéis recebem os visitantes no inverno com várias atividades, além das tradicionais degustações.

Em Gramado, no Lago Negro, os pedalinhos fazem sucesso há décadas, mas há muito mais a se desfrutar. Na Avenida das Hortênsias há opções de lazer concentradas em um único tíquete, o Passaporte Museus de Gramado (gramadosite.com.br), que dá livre acesso a cinco atrações, entre elas o Dreamland Museu de Cera e o Harley Motor Show.

Com neve e tudo. Quem quiser ver neve tem de visitar a região em julho ? e dar sorte. Ou, para se garantir, passar o dia na Snowland (snowland.com.br), parque de neve indoor, onde é possível praticar snowboard, tubing e até esqui. Na estrada entre as duas cidades, a RS 466, estão localizadas mais duas atrações para a família: o Parque Terra Mágica Florybal (parqueterramagicaflorybal.com.br) e o Alpen Park (alpenpark.com.br), que oferece diversão mais radical, com trenó sobre trilhos para pais e filhos, montanha-russa, arvorismo, rapel e tirolesa.

Outro ponto turístico da região é o Parque do Caracol (parquedocaracol.com.br), em Canela, com sua cascata de queda livre de mais de 130 metros. Além de percorrer o parque por trilhas bem sinalizadas ou admirar sua beleza de seus mirantes, é possível avistar a cascata em uma das cabines fechadas do bondinho Parques da Serra (parquesdaserra.com.br).

Raclette e comida alemã. Para matar a vontade de fondues e raclettes, a pedida é o Belle du Valais (belleduvalais.com.br), um dos mais clássicos restaurantes suíços do Brasil, que fica no centro de Gramado. Em Canela, o Schnitzelstubb (Rua Baden Powel, 246) serve a típica comida alemã em uma casa de madeira com adornos cervejeiros. Se a ideia for algo intimista, reserve uma das sete mesas do conceituado Cannele Bistrot (cannelebistrot.com.br) ou, para badalar, visite o eclético Magnólia Cine Gastro Pub (facebook.com/MagnoliaCanela), casarão de 1950 de arquitetura exuberante e lustres de cristais, que reúne restaurante e sala privê de cinema.

