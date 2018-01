Vista todos os looks ainda em casa, teste as combinações e fotografe tudo. Dá trabalho, mas ajuda na hora de se aprontar durante a viagem e para lembrar quais eram seus planos para uma peça específica. Experimentar todas as roupas que pretende levar tem ainda outra utilidade, a de garantir que você não engordou ou emagreceu desde que comprou aquele vestido ou blusa e não vai carregar peso morto.