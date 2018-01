A eleição do papa e a Roma dos turistas

A visitação ao Yosemite é mais complicada no inverno, por isso recomendaria o Havaí. O melhor é escolher uma ilha e aproveitar tudo o que oferece, sem perder tempo e dinheiro com deslocamentos. A brasileira Lucia Malla mora no Havaí e explica direitinho a diferença e os programas nas quatro ilhas principais (Oahu, Big Island, Maui e Kauai): migre.me/dmQCR.

Qual é a época para visitar Nova York com temperatura agradável? Não quero frio nem calor excessivo. (Odercio, Osvaldo Cruz)

Mesmo na meia estação é possível pegar temperaturas mínimas pouco acima dos 10 graus. Então, se você quer pegar um clima que por aqui chamaríamos de primaveril, vá no início ou no fim do verão. Em junho a média mínima é de 18 graus e a média máxima, de 26; em setembro, são respectivamente 16 e 24 graus. A precipitação média é mais ou menos constante ao longo do ano.

Muita gente já tinha viagem marcada para Roma antes de o papa Bento XVI anunciar sua retirada precoce. Como a eleição do novo papa pode interferir? Trata-se de um momento extraordinário. É um privilégio estar em Roma no momento em que os olhos do mundo estão voltados para a chaminé do Vaticano. Já pensou se sagram um novo papa durante a sua estada? Agora vamos aos perrengues. Caso você não tenha reservado hotel, espere pagar (ainda) mais caro por acomodações, que serão disputadas por jornalistas e peregrinos. E vá se conformando em não visitar a Capela Sistina, que estará fechada durante todo o processo de eleição, por ser justamente a sede do colégio de cardeais. Em contrapartida, tanto o Museu do Vaticano quanto a Basílica de São Pedro permanecerão abertos normalmente.

