A experiência de atravessar o Atlântico

Considerando-se a duração e o total de destinos, as travessias saem por um bom preço. Na Costa, por exemplo, de Savona a Santos, com 19 noites, custam desde US$ 899, no Fascinosa (partida da Itália em 24 de novembro) e no Favolosa (saída em 28 de novembro). Os navios da MSC têm travessias a partir de US$ 1.399 (no Orchestra, com saída de Gênova em 25 de novembro e chegada ao Rio em 10 de dezembro).

As paradas. Para escolher uma travessia, veja as escalas. O Splendour, da Royal, faz roteiros de vinda para Santos (saída em 24 de novembro, 15 noites a partir de R$ 4.889) e em direção a Barcelona (desde R$ 5.409, com 13 noites, partindo em 22 de abril). Nos dois sentidos, para em Tenerife. Mas o cruzeiro para o Brasil inclui Cádiz, Lisboa, Salvador e Rio. Já na volta, passa por Recife e Lanzarote.

Outro aspecto importante é a duração do roteiro. A Ibero, por exemplo, faz travessias de 14 a 23 noites, a partir de US$ 1.449 (Rio-Málaga, com partida em 28 de fevereiro, no Grand Holiday). / N.M.