A exuberância da terra de São Jorge É preciso acordar bem cedo, por volta das 5h30, para aproveitar o ápice de uma visita à Capadócia: o voo de balão. Mas o esforço na viagem a essa exótica região da Turquia para por aí. Depois do voo, há o brinde com espumante. Muitas agências vão além e surpreendem os viajantes com um piquenique em algum ponto do exuberante vale de rochas vulcânicas esculpidas pelo tempo.