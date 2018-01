A fotogênica Roliúde Nordestina Casinhas coloridas, chão de paralelepípedo, um cenário agreste característico e a (quase) certeza de que a filmagem não terá de parar por causa da chuva. A combinação de tais características fez Cabaceiras cair no gosto dos cineastas e passar a usar, com orgulho, a denominação de Roliúde Nordestina. Assim mesmo, com "r" e acento no "u". Está registrado em letras finas, branquinhas, no letreiro instalado na entrada da cidade. A filmografia de Cabaceiras soma mais de 20 títulos, incluindo sucessos como O Auto da Compadecida (2000) e Romance (2008), de Guel Arraes, e Cinema, Aspirinas e Urubus (2005), de Marcelo Gomes. Fundada em 1735, a cidadezinha de pouco mais de 5 mil habitantes manteve seu estilo arquitetônico. E tem hábitos bem característicos: em junho, realiza a Festa do Bode Rei, um surpreendente concurso de beleza caprino entre os animais criados na região. O Bode Rei é escolhido no primeiro dia da festa: nos outros, desfila com sua comitiva real (ou seja, outros bodes) pelas ruas da cidade. Para animar, muito arrasta-pé. Como em todo Nordeste, o bode é fundamental para a economia de Cabaceiras - dele se aproveita desde a carne, servida nos restaurantes, até o couro. E por falar em couro, a Arteza (83-3356-9001), comunidade de artesãos do distrito de Ribeira, é o melhor lugar para encontrar peças confeccionadas com o material. Os associados passaram por cursos de capacitação do Sebrae e oferecem chapéus, bolsas, carteiras e sandálias estilosos e de boa qualidade. Saiba Mais Como chegar: Cabaceiras está a 220 km de João Pessoa Quem leva: a Freeway tem pacotes de 5 noites desde R$ 2.236, com aéreo desde São Paulo. AMais Brasil tem tours de um a três dias desde João Pessoa Piscinas naturais e recantos históricos em João Pessoa Atrações do litoral A orla da capital João Pessoa é modesta. São apenas quatro praias urbanas - Cabo Branco, Tambaú, Manaíra e Bessa -, mas que concentram areia branquinha, coqueiros e deslumbrantes piscinas naturais cercadas por barreiras de corais. Há ainda pontos destinados aos esportes aquáticos, como mergulho e kitesurfe. Também fica ali a Ponta do Seixas, o trecho mais oriental das Américas, onde o sol nasce às 5 horas e se vai antes das 18 horas. Siga até o Mirante do Cabo Branco para uma bela panorâmica do pontal. Tour histórico O bem preservado centro histórico da cidade também pede uma visita, com direito a parar no museu-convento de São Francisco e na Igreja de Nossa Senhora das Neves, padroeira da cidade.