A gripe suína e a neve chilena

Consultado pela redação, mr. Miles confirma que tencionava vir ao Brasil, mas acabou retido por motivos de força maior. Sua tia Harriet, que retornava de uma viagem pelos EUA, foi acometida pela gripe dita "suína" e, bom sobrinho, decidiu presenteá-la com um maço de flores. Para tanto, tomou o rumo de Plymouth conduzindo o Jaguar XK 120 conversível que mantém, sempre polido, na garagem, desde 1951.

Flagrado, sem máscara, no setor de isolamento do hospital onde tia Harriet convalesce, mr. Miles esclareceu aos circunstantes que goza de saúde perfeita e não se recorda de jamais ter sido derrotado por um vírus. Só não foi capaz de deter os protozoários que, décadas atrás, no Congo, legaram-lhe uma malária, de cujas recidivas algumas vezes padece. A pergunta da semana, a propósito, tem relação com o assunto:

Dear mr. Miles: ajude este seu fiel leitor. Pretendo, como em anos anteriores, voltar a esquiar no Chile. Até já comprei meu pacote. Mas o governo brasileiro diz que eu não devo ir até lá por causa do risco da gripe suína. O que o senhor me aconselha?

Fábio Cielo Antunes, por e-mail

"Well, my friend: quem sou eu, modesto viajador, para me contrapor às autoridades sanitárias de seu País? Qualquer sugestão no sentido contrário seria irresponsável. Quiçá antipatriótica, isn't it? However, consigo perfeitamente imaginar seu desapontamento. Ah, o prazer da neve nas montanhas? As delícias do after sky? A sensação de integrar-se à natureza e desfrutar de suas formas com o vento fustigando o rosto. It's delightful! Mas não faça isso, fellow. As autoridades têm números nas mãos. Elas querem protegê-lo - e a todos que, posteriormente, tiverem um contato consigo.

Andei refletindo sobre o tema e cheguei à conclusão de que é dever dos governos agirem como Giuseppe Milanese, meu amigo hipocondríaco. Desde as primeiras notícias sobre a pandemia, ele não sai de casa. Encomenda víveres pela internet e só atende os entregadores envergando máscaras descartáveis. Amigos comuns asseguram que Milanese está acometido de uma grave psicose. Mas ele não se importa com psicoses: o que ele não quer é a gripe! Of course! Quem quer pegar uma gripe suína?

Gripes - embora, as you know, eu não as tenha - são desagradáveis. Provocam tosse, dor de cabeça, dores no corpo, febre. Duram cerca de uma semana, dependendo da quantidade de medicamentos que os pacientes ingiram. Am I right? E, claro, conforme dizem as autoridades, podem levar a complicações perigosas.

Não, my friend: cumpra seu dever. Deixe de lado a deliciosa neve. E os vinhos! E os amigos (e amigas) que se pode fazer nas montanhas! Adie seu sonho. Postergue suas férias e seu relax. Haverá outro inverno daqui a um ano. Don't you agree?

Deve haver uma chance em mil de você se contaminar, mas - who knows? - vai ver você é contemplado. Imagine que má sorte! Gripes podem até mesmo matar. Tanto esta como qualquer outra. Os índices de letalidade são os mesmos. Ínfimos, porém reais.

Não, fellow, não será mr. Miles que o convencerá a se contrapor a uma recomendação do governo. Fique em casa dessa vez. E não me leve a mal se, mais tarde, for informado de que alguém me viu esquiando por lá. Sou um velho teimoso, você sabe. Besides, as autoridades aqui das ilhas não se manifestaram sobre a questão."

*Mr. Miles é o homem mais viajado do mundo. Ele já esteve em 132 países e 7 territórios ultramarinos