A ilha dos monges

Desbravar a ilha leva duas ou três horas, passando por cavernas rochosas, costas escarpadas, campos floridos, vinhedos (usados pelos monges na produção de vinhos) e ruínas de capelas seculares. O destaque fica por conta da abadia medieval abandonada no lado sul da ilha. Ao lado dela, a abadia atual tem uma loja com os tais vinhos monásticos, entre eles o syrah St. Sauver 2008 ( 45).

Na hora da fome, siga para o La Tonnelle, um refinado restaurante com mesas ao ar livre próximo do ponto de desembarque do ferry. A carne macia do nugget de peixe brinca com o crocante da mistura de cenoura, erva-doce, repolho e abóbora. O menu de três pratos para dois, sem bebidas, custa 100.