A internet e os hotéis que não correspondem

E lá se foi ele de novo! Nosso estimado correspondente britânico deixou o Brasil depois de encantar-se com as cavernas do Vale do Peruaçu, perambular por Diamantina (testemunhas confirmam que o viram na companhia de Trashie e a senhora Raimunda de Menezes garante que conversou com Mr. Miles que, conforme seria de esperar, foi muito cortês e agradável) e passar o réveillon na fazenda de uma família de amigos em Salinas, terra de “cachaça tão boa que até minha mascote abriu uma exceção ao uísque”.

Depois, guardou suas bermudas de Bermudas e, aparentemente, voltou à Grã-Bretanha para preparar todas (ou quase todas) as dezenas de viagens que pretende fazer em 2016.

A seguir, a pergunta da semana.

Prezado Mr. Miles: acabo de passar por uma terrível experiência de hospedagem em Mestre, na Itália. O hotel, que escolhi pela internet, ficava ao lado de um inferninho, com música insuportável a noite toda. Fui reclamar e o gerente disse para lamentar-me com o dono do inferninho. Como evitar experiências assim?

Vasco Ruiz Pomares, por e-mail

“Well, my friend, I’m very sorry about you. Sua experiência me faz lembrar uma série de outras, ocorridas com alguns amigos e leitores indignados. São situações recorrentes. A mais divertida delas (ainda que very disgusting) aconteceu com um casal de amigos alemães. Wolfgang e Heidi, viajantes econômicos e autossuficientes, encontraram, na internet, um pequeno hotel em Veneza – por acaso bem ao lado da cidade de Mestre que você citou. Era, of course, um prédio antigo.

O apartamento que ocuparam, no quarto andar, tinha o piso de tal forma inclinado que Wolfgang e Heidi acabaram tendo relações sexuais não planejadas. Mas esse foi um benefício inesperado para o casal já de há muito entrado nos sessenta. O que os incomodou foi descobrir que a parede de seu quarto era toda grafitada com frases e desenhos obscenos, como se fosse a cela de uma penitenciária. O casal foi pedir que trocassem seu apartamento para a noite seguinte e, believe me, ouviu do gerente que todos os quartos tinham inscrições parecidas.

“Mas vocês não limpam essa sujeira?“, protestou Wolfgang.

“Ma che sujeira?”, replicou o funcionário. “Questo e stilo!!!”

Em outras palavras, my friend, bons conselheiros, agentes de viagem confiáveis e publicações com credibilidade ainda são um caminho mais seguro para evitar roubadas. Be careful com home pages repletas de jactância e websites que não exibam opiniões de hóspedes que já visitaram o estabelecimento. Você corre o risco de dormir ao lado de um ninho de camundongos (aconteceu com minha pobre tia Henriette), ou de reservar um seaview room que fica a cinco quilômetros da praia e oferece lindos pôsteres da orla pendurados nos apartamentos. Do you know what I mean?

É preciso ter cautela. O gerente de meu pub predileto em Dover, Todd Rivers, relatou-me, certa vez, que foi para Toledo, na Espanha, com sua beloved Nancy e elegeu um hotel bem avaliado em um website por sua localização, limpeza e tamanho dos apartamentos. Quando chegou ao local, com a reserva devidamente paga, descobriu, however, um banheiro de dimensões tão diminutas que só lhe permitia usar o vaso sanitário com a porta aberta, com os pés, as tíbias e os perônios invadindo o sleeping room. O pobre Todd, by the way, tem 2 metros e 3 centímetros de altura...

