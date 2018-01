A lendária Troia O ponto de partida é Istambul e o destino é a cidade descrita por Homero na Ilíada. As ruínas da cidadela de Troia estão a 350 quilômetros da metrópole turca, em Bandirma. Um passeio que garante um dia cheio de histórias interessantes. Os vestígios hoje abertos para visitação foram descobertos em 1822 pelo arqueólogo alemão Heinrich Schelieman. Até então, a cidade era considerada apenas uma lenda. Hoje, no sítio arqueológico é possível ver ruínas de nove cidades, uma construída sobre a outra. Acredita-se que Troia I tenha sido habitada no início da Era do Bronze, por volta de 3000 a.C.. A descrita por Homero seria Troia VI (1800-1250 a.C.). Apesar do cenário ser real, não há provas da existência de Helena ou do cavalo de madeira cheio de soldados. Mesmo assim, há um imenso equino por lá. A entrada custa 5,50 (R$ 16). O passeio pode ser feito pela Package Tour (www.turkeypackagetour.com) a partir de Istambul.