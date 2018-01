A melhor infraestrutura

Parque Unipraias. Além do teleférico, mirante e brinquedos Foto: Divulgação

Qual o segredo do balneário que só nesta temporada recebeu mais de 2 milhões de visitantes? A resposta é um conjunto de atrativos que agrada tanto a jovens que buscam agito quanto aos turistas que querem descanso. Balneário Camboriú tem praias badaladas, outras desertas, gente bonita desfilando pela orla, uma vasta lista de casas noturnas, pousadinhas tranquilas e muita, muita natureza.

Distante 86 quilômetros da capital Florianópolis, é lá que você vai encontrar a maior infraestrutura turística do Estado, com ótimos hotéis e restaurantes. Ao pisar na cidade, o primeiro impulso é correr para a Praia Central, a mais urbanizada. Com sete quilômetros de areias claras, funciona mais como ponto de encontro que local para banho. Também é dali que se vê um dos mais belos cartões-postais do destino, a Ilha das Cabras.

Digna de vários mergulhos é a Praia de Laranjeiras, com águas calminhas. Para chegar até lá, a maneira mais divertida é tomando o teleférico que sai do Parque Unipraias (R$ 30 por pessoa), no final da Avenida Atlântica, a principal. O percurso conta com uma parada na estação Mata Atlântica, que dá acesso a um mirante de tirar o fôlego.

Comer

Após um dia de sol e mar, seu desafio será escolher um dos restaurantes da variada cena gastronômica local. O Chaplin (chaplinmania.com.br), na própria Avenida Atlântica, conta com dois ambientes. De um lado satisfaz com pratos e porções bem servidas - invista nos frutos do mar -, do outro faz o estilo bar, com petiscos e drinques. Se quiser variar o cardápio, não faltam opções a poucos passos dali: comida mexicana, italiana, árabe...

Dormir

Com o estômago cheio, passe na sua pousadinha ou hotel para relaxar - ou se produzir - e você estará pronto para desbravar a noite de Camboriú. Na Avenida Atlântica, de frente para o mar, o Marambaia (marambaia.com.br) é uma boa opção de hospedagem. Além de quartos confortáveis, conta com ampla área de lazer: são três piscinas, sala de jogos e fitness center. O Villa do Mar (villadomar.com.br) também se destaca - especialmente por sua vista.

Badalar

A casa mais disputada do momento é a Green Valley (greenvalley.art.br), que recebeu Fat Boy Slim no carnaval e segue com festas comandadas por top DJs. Um lugar mais descolado é o Djunn (djunn.com.br), com estilos de música diversos na programação. Com um carro à disposição, você pode conferir também o agito do Warung (warungclub.com.br) na Praia Brava de Itajaí, a 10 quilômetros de Balneário Camboriú. A casa já esteve algumas vezes na lista dos melhores clubes do mundo.