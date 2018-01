A melhor panorâmica de uma metrópole

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Berlim

A Torre de TV de Berlim pode ser vista de todos os pontos da capital alemã. Localizada em plena Alexanderplatz, principal centro onde se reúnem jovens moderninhos, turistas de mapa na mão e moradores apressados. Em dias de calor, as fontes da praça se transformam em espaço para os berlinenses se refrescarem. Construída pela GDR para transmitir o sinal da da TV estatal, foi inaugurada em 1969. Do alto da torre, uma vista geral da cidade que passou 28 anos dividida por um muro. Para subir, adultos pagam 11 (R$ 25). Site: www.tv-turm.de

Brasília

Inaugurada em 1967, a Torre de TV da capital federal acaba de reformar sua estrutura metálica, projetada por Lúcio Costa. Com 224 metros de altura, é de lá que são irradiadas transmissões de rádio e televisão. Um elevador leva os visitantes ao mirante, a 75 metros de altura, de onde se vê todo o Eixo Monumental. Entrada grátis.

Toronto

A iluminação da CN Tower (www.cntower.ca) de Toronto muda frequentemente: varia de acordo com a estação do ano, em celebração a datas especiais e até conforme a migração dos pássaros. No alto, um restaurante giratório oferece uma vista em 360° da maior cidade canadense. O tíquete que dá direito ao mirante (a 346 metros de altura) e à área com piso envidraçado custa 22,99 dólares canadenses (R$ 38).

Sydney

Além da vista completa da principal cidade australiana, quem sobe na Sydney Tower - e tem coragem de sobra - pode caminhar no alto da torre, a 268 metros de altura. De uma plataforma, o visitante observa todos os detalhes da baía de Sydney sem vidros ou qualquer outro tipo de interferência. Para a subida tradicional até o mirante, paga-se 22,50 dólares australianos (R$ 38). Site: sydneytower.myfun.com.au.

Tóquio

A Sky Tree da capital japonesa ainda está em construção (deve ser concluída apenas em 2012) mas já garantiu o título de maior torre de TV do mundo. O ponto mais alto será a 634 metros de altura. Depois de pronta, a torre terá dois pontos de observação: um a 350 metros de altura e outro a 450 metros. Saiba mais no site: www.tokyo-skytree.jp/english.